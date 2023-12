PAV da Receita Federal passa a funcionar na Prefeitura de Mauá

Depois de oito anos, a população de Mauá volta a contar com os serviços da Receita Federal na cidade. A partir desta quinta-feira (07/12) entra em operação, no Paço Municipal, o Ponto de Atendimento Virtual (PAV). Nas últimas semanas, dois servidores da Prefeitura, que prestarão o serviço, passaram por treinamento promovido pela Receita Federal.

O termo de cooperação entre a Prefeitura e a Receita Federal foi assinado em 8 de novembro deste ano, pelo prefeito Marcelo Oliveira e o delegado da unidade de Santo André Alexandre Galardinovic Ribeiro. Ambos visitaram o espaço na manhã desta quinta-feira.

Todos os serviços disponibilizados no PAV são para pessoas físicas. Os moradores de Mauá não precisarão mais ir até Santo André, por exemplo, para consultar pendências do CPF ou acessar a situação da Declaração de Imposto de Renda. Os dois guichês do PAV estarão aptos para prestar essa assistência ou dar entrada em solicitações de maior complexidade.

O PAV funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, basta o munícipe chegar na recepção da Prefeitura e solicitar a senha da Receita Federal. O endereço do Paço Municipal de Mauá é avenida João Ramalho, 205, Vila Noêmia.