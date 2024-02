Paulo Tinoco assume presidência do COMTUR Santo André

Paulo Tinoco, professor universitário, empresário do ramo de turismo e com experiência nos setores público e privado, foi eleito para assumir a presidência do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo de Santo André) para o mandato 2024/2025. A cerimônia de posse ocorreu na manhã desta quarta-feira (21) na Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, pasta à qual a atividade está ligada.

O empresário também é secretário geral da Aethal (Associação das Empresas de Turismo, Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), que tem Beto Moreira como presidente. A Aethal tem a função de discutir políticas públicas sobre o setor de turismo na Região e é um braço social do Sehal, o sindicato patronal do setor.

Tinoco assume no lugar de Rubens Galindo, que ocupou o cargo no biênio 2022/2023. “O meu principal objetivo é dar continuidade ao trabalho realizado e fortalecer a relação com os vários segmentos do turismo, além de aproximar os empresários das ações do COMTUR”, disse Paulo Tinoco.

Cesar Ricardo dos Santos Ferreira, diretor do Sehal, esteve presente representando o sindicato patronal. “Consideramos uma escolha importante e, em especial ter uma representatividade, como sindicato, para um importante setor que gera emprego e renda na Região”, disse Cesar.

O COMTUR é um órgão que decide sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento do turismo local, propõe e acompanha medidas que visam o desenvolvimento sustentado da atividade turística de Santo André. É composto pelo poder público, iniciativa privada e sociedade civil.