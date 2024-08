Paulo Ricardo apresenta último show da tour “Rock Popular” em SP, no Teatro Bradesco

O cantor e compositor Paulo Ricardo se apresenta em São Paulo com sua turnê “Rock Popular”, para uma noite repleta de grandes clássicos do rock nacional. O artista sobe ao palco do Teatro Bradesco, no dia 12 de outubro, às 21 horas. Ingressos já estão à venda em uhuu.com e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

“Rock Popular” destaca os grandes sucessos de Paulo Ricardo, tanto com o RPM quanto em sua carreira solo. O repertório mistura hits do rock brasileiro com clássicos das últimas décadas, incluindo Raul Seixas, Cazuza e Renato Russo. Além de homenagear esses ícones, o espetáculo também apresenta novidades, como o novo hit “O Verso”, que já está em rotação nas rádios de todo o Brasil, evidenciando a energia e vitalidade de Paulo Ricardo.

Os clássicos do RPM não poderiam ficar de fora, canções como o seu primeiro single, “Louras Geladas”, “Revoluções por Minuto”, “Alvorada Voraz”, “Rádio Pirata”, “London, London” e “Olhar 43” se misturam aos grandes sucessos da carreira solo como “Dois”, “Tudo por Nada” (em versão inédita rockabilly) e “Imagine” (única regravação autorizada por Yoko Ono), além do tema do Big Brother Brasil, “Vida Real”. Sempre no formato de quarteto que o consagrou, Paulo Ricardo, baixo e voz, Ícaro Scagliussi na guitarra, Tiago Gomes nos teclados e Badel Basso na bateria além de uma superprodução de som e luz,numa verdadeira celebração, Rock Popular é uma festa que vai levar à todo o Brasil e ao exterior o melhor do nosso rock’n’roll!

SERVIÇO

PAULO RICARDO – TURNÊ “ROCK POPULAR”

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 90 minutos.

Classificação: 12 anos. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

DATA E HORÁRIO

12 de outubro às 21 horas.

INGRESSOS

A partir de R$80

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/paulo-ricardo-tour-rock-popular-13590

Bilheteria física – sem taxa de serviço

– Teatro Bradesco (Bourbon Shopping)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

– Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

– Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento Bourbon Shopping

Confira valores e horários no link abaixo:

https://www.bourbonshopping.com.br/o-shopping/sao-paulo