Paulistão na RECORD domina audiência e supera concorrentes com folga

Com a bola rolando, entre 18h32 e 20h28, a RECORD registrou 22,8 pontos de média, pico de 26 pontos e 37,2% de participação. Esse desempenho mais que dobrou os números da segunda colocada, a Globo, que marcou 10,1 pontos com o (Domingão com Huck). Já o SBT, que exibia (Roda a Roda e Programa Silvio Santos), ficou ainda mais distante, com apenas 5 pontos.

Vitória do Timão e vantagem na final

O primeiro tempo do clássico foi truncado e sem gols. Na etapa final, Yuri Alberto, camisa 9 do Corinthians, garantiu a vitória ao marcar o único gol da partida, deixando o time alvinegro em vantagem para a decisão.

A grande final do Paulistão Sicredi 2025 acontece na próxima quinta-feira (27/03), às 21h30, com transmissão exclusiva da RECORD na TV aberta. O Corinthians joga pelo empate, enquanto o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.