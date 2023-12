Patrulha Maria da Penha de Diadema é finalista do 2º Prêmio #Rompa

A segunda edição do Prêmio #Rompa, organizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e a Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), entra na fase final de avaliação dos trabalhos concorrentes. A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema está na lista dos três finalistas da categoria “Entidade Pública”. A cerimônia da grande final está marcada para 14 de dezembro no Palácio da Justiça.

O Prêmio #Rompa foi criado com o objetivo de reconhecer práticas que se destacam no combate à violência contra a mulher em todo o estado de São Paulo.

A avaliação dos projetos concorrentes teve como critérios a criatividade e inovação, qualidade, replicabilidade, alcance social e resultados. Os finalistas foram definidos por um grupo de 15 juradas que avaliaram mais de 60 trabalhos e selecionaram os três melhores em cada categoria: Magistrada/Magistrado; Sociedade Civil e Entidade Pública.

Segundo a juíza Ana Rita de Figueiredo Nery, coordenadora da Comissão Organizadora, a definição dos finalistas foi difícil, sobretudo, pela qualidade dos projetos apresentados. “Mas quem ganha com isso é a sociedade, com a difusão de práticas que, cada qual a seu modo, destacam-se na garantia de direitos das mulheres e na incessante luta contra a violência de gênero”, afirma.

O anúncio de que Diadema já está na final do 2º Prêmio #Rompa é comemorado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, responsável direta pela implantação do projeto.

“A Patrulha Maria da Penha da GCM de Diadema está de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo e, de modo especial, pelo fato de ter sido selecionada para a finalíssima do Prêmio #Rompa. Vale ressaltar que ser a escolhida entre tantas entidades públicas concorrentes já é uma grande e honrosa vitória. Agora é torcer para que nossa Patrulha avance e conquiste o título de iniciativa campeã estadual”, destaca Benedito Mariano, secretário de Segurança Cidadã.

Para mais informações sobre o 2º Prêmio #Rompa, basta acessar o Portal do TJSP https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=95668&pagina=1 .

Balanço da Patrulha Maria da Penha de Diadema

Em quase três anos de trabalho, o Programa Patrulha Maria da Penha – GCM Diadema recebeu um total de 781 medidas protetivas, expedidas pelo Ministério Público em defesa de mulheres vítimas de violência. Nesse período, a Patrulha realizou 16.314 rondas/visitas, registrou 274 boletins de ocorrência de violência doméstica e efetuou 34 prisões, encaminhando os agressores à Polícia Civil.

Atualmente, 197 mulheres com Medida Protetiva estão sendo assistidas/protegidas em Diadema e mais 34 agendadas.

Criado em 2021, pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, o Programa Patrulha Maria da Penha – GCM Diadema desempenha a atividade policial de acompanhar/proteger as mulheres vítimas de violência com medidas protetivas expedidas pelo Poder Judiciário. O Programa é executado em cooperação com o Ministério Público e a Delegacia de Defesa da Mulher e, conta ainda, com o apoio intersecretarial da Prefeitura, por meio da Casa Beth Lobo, Assistência Judiciária e outros serviços da rede de proteção às mulheres.

Sob a coordenação da GCM (1ª Classe) Luta e GCM (1ª Classe) Simone, a Patrulha Maria da Penha de Diadema conta com 16 Guardas Civis divididos em turnos e devidamente capacitados para prestar atendimento técnico e humanizado. Por meio de visitas, a Patrulha visa garantir efetiva segurança das mulheres, além de confirmar se houve novos casos de violência ou tentativa de reaproximação do agressor.

O trabalho da Patrulha vai além da proteção policial, auxiliando as mulheres no acesso a outros serviços de amparo e acolhimento, incluindo apoio nos procedimentos necessários das investigações judiciais e indicações de cursos e atividades que contribuam para o fortalecimento e reconstrução de laços sociais.

“Viver sem violência é um direito das mulheres” é o lema da Patrulha Maria da Penha de Diadema.