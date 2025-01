PAT Ribeirão Pires promove seleção para 23 vagas de emprego nesta sexta-feira (24)

O Posto Atende Fácil (PAT) de Ribeirão Pires realizará, nesta sexta-feira (24), uma seleção para o preenchimento de 23 vagas de emprego em diversas funções. O processo seletivo está programado para começar às 9h, nas dependências do Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55, no Centro da cidade.

Os interessados devem comparecer ao local no horário indicado, munidos de documentos pessoais como RG, CPF e, preferencialmente, um currículo atualizado. Não é necessário realizar agendamento prévio para participar da seleção.

As vagas disponíveis são:

10 vagas para servente de obras

5 vagas para carpinteiro

5 vagas para pedreiro

2 vagas para armador de ferragens

1 vaga para mecânico de manutenção de máquinas de construção civil

Para se candidatar, basta comparecer ao local com os documentos exigidos e realizar o cadastro no mesmo dia. Embora o currículo atualizado não seja obrigatório, ele pode aumentar as chances de ser selecionado, facilitando o processo de avaliação.