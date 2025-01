CTR realiza seleção de emprego para cargo de auxiliar manutenção predial

Como elo de intermediação com a iniciativa privada, a Central de Trabalho e Renda (CTR) de São Bernardo, que é uma agência pública de emprego da Prefeitura, promoverá na sexta-feira (24/1) novo processo seletivo com 20 vagas para o cargo de auxiliar de manutenção predial.

As vagas são destinadas a uma empresa de grande porte do município, que procurou a central para auxiliar no encaminhamento de pessoas que estejam interessadas nas oportunidades. Para participar da seleção, é necessário ter noções de hidráulica e elétrica, além de atender aos requisitos exigidos pela função, mas não é necessário ter experiência profissional na área.

Os candidatos precisam comparecer à sede da CTR, localizada na Rua Padre Lustosa, 48, na região central, portando carteira de trabalho (física ou digital), currículo atualizado e um documento com foto (RG, CNH ou reservista, no caso de homens). O período para encaminhamento será até o dia 23 de janeiro, às 13h. As vagas estarão disponíveis enquanto houver limite de encaminhamentos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo de São Bernardo, Rafael Demarchi, reforçou o compromisso da CTR em fomentar novas oportunidades, atendendo às necessidades de empresas da cidade e do Grande ABC. “Estamos trabalhando para construir essa ponte entre as empresas e os trabalhadores. Nosso compromisso está em promover novas oportunidades e trazer mais renda para a nossa população”, destacou.

A CTR funciona justamente como conexão entre os moradores e o mercado de trabalho. O equipamento oferece serviços gratuitos de intermediação de vagas junto à iniciativa privada e habilitação do seguro-desemprego. Além disso, o equipamento mantém um painel de divulgação de empregos, atualizado diariamente e que pode ser acessado no site oficial da Prefeitura.

Serviço:

Processo seletivo: Auxiliar de manutenção predial

Local: Rua Padre Lustosa, 48, Centro, São Bernardo

Documentos necessários: carteira de trabalho (física ou digital), currículo e documento com foto (RG, CNH ou reservista, no caso de homens)

Encaminhamento: de 21/01 a 23/01, até às 13h

Vagas disponíveis enquanto houver limite de encaminhamentos