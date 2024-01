Passeios e atividades infantis gastando pouco para curtir o aniversário de São Paulo

No dia 25 de janeiro, a cidade de São Paulo comemora 470 anos e, para aproveitar o dia de folga na capital, os pais buscam opções de lazer que proporcionem às crianças novas experiências e momentos memoráveis em família. Entre as atrações mais procuradas, estão as atividades gratuitas ou com valores mais acessíveis, já que o mês é de muito gasto com volta às aulas e férias.

No Cantareira Norte Shopping, os visitantes podem desfrutar de atrações, como: parque temático, Circo, entre outras atividades. A Villa Jurássica, por exemplo, é um espaço com brinquedos infláveis para até 20 crianças brincarem simultaneamente. Tem Kid Play Dinossauro T-Rex, Piscinão de Bolinhas, Escorrega, Giro Radical Jurássico, Dinossauro Mecânico, entre outras atividades. As brincadeiras são indicadas para idades entre 1 e 14 anos, sendo que menores de 3 anos podem participar somente acompanhados de um responsável maior de idade. O parquinho fica na praça central do shopping, no piso térreo, custa de R$ 40 a R$ 80 de acordo com o tempo escolhido e estará aberto durante o feriado prolongado e final de semana.

Outra dica do Cantareira Norte Shopping é o Circo Khronos, com apresentações em diferentes horários e ingressos com preços que variam entre R$ 15 a R$ 60. Indicado para toda a família, o espetáculo reúne artistas premiados em vários festivais circenses e de diferentes nacionalidades. Tem a alegria dos palhaços, equilibristas, contorcionistas, malabaristas, além de apresentações emocionantes, como globo da morte com cinco motoqueiros desafiando a gravidade, dinossauros animatrônicos, um King Kong com cerca de 11 metros de altura com movimentos realistas e um Transformer-carro que se transforma em robô. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla ou na bilheteria.

Ainda no Cantareira Norte Shopping, na sexta-feira, 26 de janeiro, haverá programação do Happy Hour com show gratuito no ritmo sertanejo, sob o comando do cantor, compositor e instrumentista Rodrigo Pinheiro. O artista tem em sua lista autoral seis músicas, o primeiro hit fez sucesso ainda durante a pandemia e, desde então, o cantor vem alavancando a carreira no Brasil.

Cantareira Norte Shopping – Circo Khronos/ Divulgação

Já na zona Oeste da capital paulista, o West Plaza tem garantido a diversão das famílias na Play On Ice, pista de patinação no gelo. A atração permite atender até 30 patinadores simultaneamente e é recomendada para adultos e crianças acima de 5 anos de idade. Menores de cinco anos também podem vivenciar a experiência utilizando o Playcard, carrinho apropriado para os pequenininhos.

Os patins estão disponíveis da numeração 27 até a 45, e todos acompanham acessórios, como capacete, joelheiras e cotoveleiras. Os preços são individuais e variam conforme o tempo da brincadeira: R$ 50 para 30 minutos e R$ 75 pelo período de uma hora. O Playcar é R$ 30 por 5 minutos. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local ou antecipadamente pelo site da Play On Ice.

O Teatro West Plaza é outro destaque dentre as atrações fixas do shopping. Durante o mês de janeiro, o espaço apresenta o Festival de Férias do Teatro, com peças voltadas para o público infantil. São dezenas de opções, tais como: Barbie e as princesas, A noiva cadáver, Cinderela, entre outras.

Também no West Plaza, há o Villa Bowling Boliche, único com 20 pistas totalmente automatizadas e capacidade para até seis jogadores em cada uma. O espaço ainda possui bar e restaurante com cardápios compostos por lanches, grelhados, saladas, massas, pizzas, aperitivos, acompanhamentos e bebidas.

Família no Parque /Divulgação

Para quem gosta de programação ao ar livre, o Família no Parque tem programações especiais no Villa-Lobos e no Parque da Água Branca, com atividades diferentes em cada um dos endereços.

No Parque Villa-Lobos, a atração funcionará de 25 a 28 de janeiro, das 10h às 18h e um dos destaques para os visitantes é o Hippo, maior tobogã inflável da América Latina, com 15 metros de altura e 55 de comprimento. A adrenalina começa logo na subida, que é íngreme e exige muito folego dos aventureiros gerando uma disputa saudável entre a garotada, já que são três pistas. A descida é radical, podendo atingir a velocidade máxima com a ajuda da água em dias mais quentes. Outra opção que faz sucesso no calorão é o Futebol de Sabão, onde os participantes têm que se equilibrar durante a partida com a bola gigante em meio ao inflável molhado.

No Família no Parque do Villa-Lobos, além das opções pagas, como infláveis gigantes, tirolesa, bungee trampolim, Laser Combat, Jet Boat -barquinho inflável movido por um jato d’água-, parede de escalada, tobogãs etc, há brincadeiras gratuitas com a equipe de animadoras da atração, que interage e garante a alegria do público.

Os brinquedos pagos do Família no Parque no Villa-Lobos custam a partir de R$ 10, com opção de combo contendo dez tickets por R$ 80 ou VipPass por R$ 150, que dá acesso ilimitado às atrações no mesmo dia.

No Parque da Água Branca, o Família no Parque também funcionará de 25 a 28 de janeiro, das 10h às 18h. Além de correr e brincar ao ar livre, os pequenos com idade entre 3 e 8 anos poderão se divertir com os infláveis e cama elástica. Já o destaque para toda a família é o passeio de trenzinho. Ele leva os visitantes aos principais pontos do parque e relata detalhes sobre a história do local, visitando áreas de referência, como: arena, prédio do fazendeiro, aquário, lago negro, casa do caboclo, pergolado, espaço zootécnico, parquinho, trilha do Pau-Brasil, prédio fundo social e touro de bronze, tanque das carpas e área de piquenique. Tem capacidade para 35 pessoas e a duração de passeio se dá, em média, 20 minutos por grupo. O preço por pessoa é de três tickets.