Passeios de bonde voltam a animar o Centro Histórico de Santos

A operação da Linha Turística de Bonde foi retomada nesta terça-feira (26), após um período de suspensão necessário para intervenções na infraestrutura ferroviária. Durante a interrupção dos serviços, foi instalado um aparelho de mudança de via (AMV) no cruzamento das ruas General Câmara e Frei Gaspar, com o objetivo de melhorar a eficiência do sistema.

Os passeios de bonde, que oferecem um vislumbre do Centro Histórico, ocorrem durante a semana, de terça a sexta-feira, entre 11h e 17h, com partidas programadas a cada hora. Aos sábados, o serviço inicia às 10h30 e segue até as 17h, com intervalos de 40 minutos. Nos domingos, os bondes circulam das 10h30 às 13h em intervalos de 40 minutos e posteriormente até as 17h, com partidas a cada hora.

Os bilhetes para este atrativo turístico podem ser adquiridos na bilheteria localizada no Museu Pelé, no bairro do Valongo, ao custo de R$ 7,00. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou via pix. Concessões tarifárias estão disponíveis para idosos acima de 60 anos, estudantes e professores que pagam meia-entrada. Crianças até cinco anos que não ocupem assento têm gratuidade.

Esta iniciativa está alinhada com o nono Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), que visa promover indústria, inovação e infraestrutura sustentáveis. Este é apenas um dos muitos artigos contemplados nos ODS que incentivam o desenvolvimento equilibrado e responsável.