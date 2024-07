Passeio Ciclístico Pedal da Mulher acontece neste domingo em Cubatão

Acontece neste domingo, 21 de julho, às 8h, o Passeio Ciclístico Pedal da Mulher em Cubatão. Com inscrições grátis, o evento – que aconteceria no Dia das Mães, mas precisou ser adiado – será neste final de semana e visa a promover a amizade, o bem-estar, o e a saúde.

Voltado para homens e mulheres, o evento tem a largada e a chegada na Praça Independência, localizada no Jardim Casqueiro e para participar basta preencher o cadastro disponível em https://cbmtb.com.br/eventos/pedaldamulher2024

Os kits serão entregues no próprio dia 21, a partir das 7h, no mesmo local onde ele será realizado.

O Passeio Ciclístico Pedal da Mulher acontece por uma emenda parlamentar da Câmara Municipal de Cubatão e conta com o apoio da Prefeitura de Cubatão e da e Companhia Municipal de Trânsito Evento (CMT).

Serviço Passeio Ciclístico Bike na Ilha

Data: 21 de julho, domingo

Horário: 8h

Local: Praça da Independência do Jardim Casqueiro

Retirada dos kits: No próprio dia, a partir das 7h, no próprio local do evento

Inscrições: Grátis

Site: https://cbmtb.com.br/eventos/pedaldamulher2024