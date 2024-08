Passageiros dão fraldas de presente a motorista de ônibus que se tornou pai

A relação diária dos passageiros de ônibus com os motoristas muitas vezes se transforma em amizade. Ao transportar milhares de pessoas, os condutores criam laços com os usuários que todos os dias embarcam nas viagens para trabalhar, estudar, ir a consultas etc.

Na Baixada Santista, o motorista Wesley Lacerda de Sousa, 35 anos, tem uma relação de carinho e amizade com seus passageiros da linha metropolitana 952 C04EX, operada pela BR Mobilidade e gerenciada pela EMTU. Durante a viagem das 17h, entre Santos e São Vicente, o condutor leva usuários que já são considerados amigos, por todo dia estarem lá.

Ao parar o ônibus no ponto de embarque no dia 2/07, Wesley foi surpreendido por alguns de seus passageiros que seguravam uma grande sacola de presente. Dentro estavam pacotes de fraldas e lenços umedecidos, já que o motorista havia acabado de se tornar pai do pequeno Miguel, seu primeiro filho.

O “chá de fraldas” no ônibus foi uma forma carinhosa que os passageiros encontraram de demonstrar sua gratidão ao cuidado e atenção que Wesley tem diariamente por eles. “Acabamos criando uma relação de amizade, pois nos vemos todos os dias. Gosto de ser motorista, não é fácil, mas a principal forma de lidar com o trabalho é ter paciência, atenção e amar o que faz”, conta Wesley, que trabalha como condutor de ônibus há 10 anos.

Uma das passageiras que planejou a surpresa, Helena dos Santos, reforça a gentileza do motorista com os usuários. “O Wesley nos leva todos os dias do Hospital do Vicentino até a Ponta da Praia. Ele é muito querido por todos, é extremamente atencioso, humano e sabe cada passageiro que carrega”, agradece Helena. “Neste dia, nos unimos para presenteá-lo por ser papai do Miguel, com o que ele mais vai usar: fraldas.”

Ele comenta que mesmo que algumas pessoas deixem de utilizar a linha, muitas vezes o contato continua. A amizade com uma de suas antigas passageiras se transformou em uma verdadeira história de amor e hoje se tornou sua esposa e mãe de seu filho.