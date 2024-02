Participe da melhor Matinê de Carnaval do ABC no Aramaçan

O Aramaçan convida você para a experiência imperdível da Melhor Matinê de Carnaval do ABC! Prepare-se para quatro dias de pura animação, de 10 a 13 de fevereiro, das 14h às 18h, no Salão Social e Quadra Tropical.

A diversão está garantida com brinquedos infláveis para a criançada, uma deliciosa Praça de Alimentação para repor as energias, além de DJ’s, animadores e marchinhas que vão manter todos no ritmo da folia.

Mostre sua criatividade no Concurso de Fantasias – que acontece no dia 13 – e concorra a prêmios especiais. A entrada para associados é GRATUITA, enquanto não associados podem garantir seu lugar por apenas R$20,00 (Inteira) ou R$10,00 (Meia Entrada). E lembre-se, crianças de 0 a 2 anos não pagam.

Os ingressos estarão disponíveis para venda 2 horas antes do início de cada dia do evento. Não perca a oportunidade de participar desta festa incrível!

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, entre em contato através do WhatsApp: (11) 97616-4065. Ou pelo telefone (11) 4972-8206. O Clube Atlético Aramaçan está localizado na Rua São Pedro, 345, Vila Pires, em Santo André-SP.