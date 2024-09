Parques estaduais de São Paulo reabrem nesta segunda (30)

Unidades de conservação que estavam fechadas desde 1º de setembro por risco de incêndio no estado de São Paulo serão reabertas nesta segunda-feira (30). São 69 entre 80 parques estaduais liberados ao público pela Fundação Florestal, órgão vinculado à Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo).

Outras 13 unidades, localizadas em cidades sem chuva e com focos de incêndio, como Bauru, Valinhos e Mogi-Guaçu, seguem fechadas pelo menos até 12 de outubro, segundo a pasta, que integra o gabinete de crise estadual.

“A reabertura de forma responsável é baseada nas condições climáticas previstas para os próximos dias e no grau de risco de incêndios florestais”, diz Rodrigo Levkovicz, diretor-executivo da Fundação Florestal.

Segundo o órgão, que administra 121 unidades de conservação, equipes seguem dedicadas ao monitoramento, combate aos focos de incêndio e à sensibilização das comunidades do entorno.

“Em caso de aumento no risco ou ocorrências de incêndio, as unidades de conservação poderão ser fechadas novamente para garantir a segurança dos visitantes”, completa Levkovicz.

Em alguns dos parques reabertos, atividades como ecoturismo terão mudança de horário e trilhas e outros atrativos podem ser fechados para segurança dos visitantes e da biodiversidade (mais informações abaixo).

Criada pela gestão Tarcísio de Freitas, a Operação São Paulo Sem Fogo é articulada entre diversas pastas estaduais para combater focos de incêndio durante o período de estiagem. Pelo menos R$ 170 milhões foram destinados à prevenção de queimadas, que envolve aeronaves, força-tarefa de 15 mil pessoas e 2.000 veículos para pronta resposta, assim como uso de satélites e drones com imagens térmicas.

Parques estaduais reabertos

– Área de Relevante Interesse Ecológico Leopoldo Couto Magalhães

– Estação Ecológica Angatuba

– Estação Ecológica Assis

– Estação Ecológica Avaré

– Estação Ecológica Caetetus (das 8h às 12h)

– Estação Ecológica Itaberá

– Estação Ecológica Itapeti

– Estação Ecológica Itapeva

– Estação Ecológica Itirapina

– Estação Ecológica Marília

– Estação Ecológica Mata do Jacaré

– Estação Ecológica Noroeste Paulista

– Estação Ecológica Paranapanema

– Estação Ecológica Paulo de Faria

– Estação Ecológica Ribeirão Preto

– Estação Ecológica Santa Bárbara

– Estação Ecológica Santa Maria

– Estação Experimental Araraquara

– Estação Experimental Bauru

– Estação Experimental Bento Quirino

– Estação Experimental Buri

– Estação Experimental Casa Branca

– Estação Experimental Itapetininga

– Estação Experimental Itapeva

– Estação Experimental Itararé

– Estação Experimental Itirapina

– Estação Experimental Jaú

– Estação Experimental Luis Antônio

– Estação Experimental Mogi Mirim

– Estação Experimental Paraguaçu Paulista

– Estação Experimental Santa Rita do Passa Quatro

– Estação Experimental São José do Rio Preto

– Estação Experimental São Simão

– Floresta Estadual Assis

– Floresta Estadual Guarulhos

– Floresta Estadual Noroeste Paulista

– Floresta Estadual Pederneiras

– Floresta Estadual Santa Bárbara

– Floresta Estadual Serra D’Água

– Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade

– Floresta de Angatuba

– Floresta de Avaré I

– Floresta de Avaré II

– Floresta de Bebedouro

– Floresta de Botucatu

– Floresta de Cajuru

– Floresta de Manduri

– Floresta de Paranapanema

– Floresta de Piraju

– Monumento Natural Mantiqueira

– Monumento Natural Pedra do Baú (3h às 11h: Pedra Ana Chata – acesso Trilha do Chico Bento; Pedra do Baú; e Trilha do Chico Bento – Face Norte – Pedra do Baú; 8h às 12h: Bauzinho; Trilha do Mirante; fechada: Roteiro das 3 Pedras)

– Monumento Natural Pedra Grande (acesso somente pela estrada; não permitido acesso às trilhas e à Pedra da Baleia)

– Parque Estadual Aguapeí (exceto Trilha dos Angicos)

– Parque Estadual Águas da Billings

– Parque Estadual Águas da Prata

– Parque Estadual Assessoria da Reforma Agrária

– Parque Estadual Campos do Jordão (trilhas fechadas e áreas de uso público sob concessão abertas)

– Parque Estadual Jaraguá (exceto Trilha do Pai Zé)

– Parque Estadual Juquery

– Parque Estadual Mananciais Campos do Jordão

– Parque Estadual Morro do Diabo (exceto Trilha do Paranapanema)

– Parque Estadual Porto Ferreira (das 8h às 13h)

– Parque Estadual Rio do Peixe (exceto Trilha da Capivara e Trilha da Casa Amarela – Estrada da Capivara)

– Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Cunha

– Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia

– Parque Estadual Cantareira – Núcleo Cabuçu

– Parque Estadual Vassununga

– Reserva Biológica Mogi-Guaçu

– Refúgio de Vida Silvestre Aimorés

Parques estaduais que permanecem fechados

– Estação Ecológica Bananal

– Estação Ecológica Barreiro Rico

– Estação Ecológica Bauru

– Estação Ecológica Ibicatu

– Estação Ecológica Jataí

– Estação Ecológica Mogi-Guaçu

– Estação Ecológica Valinhos

– Estação Experimental Mogi-Guaçu

– Estação Experimental Tupi

– Floresta de Batatais

– Parque Estadual Furnas do Bom Jesus

– Parque Estadual Itaberaba

– Parque Estadual Itapetinga