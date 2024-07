Parques em várias regiões da cidade de SP são opções de lazer durante as férias

Os parques municipais Ecológico Profª Lydia Natalizio Diogo e o Linear Sapé estão entre as opções de lazer durante as férias na cidade. Nos locais, há atrações como pistas de skate, arquibancada, caminhos, pontes de madeira e aparelhos de ginástica.

Confira:

Cidade de Toronto, Pirituba – inaugurado em 01/07/1992 – 32 anos

A área é resultado do programa de intercâmbio profissional criado em 1987 pelas Prefeituras de São Paulo e de Toronto, no Canadá. Esta área verde da Zona Norte, em Pirituba, possui playground com brinquedos típicos canadenses, lago com ponte de madeira e aparelhos de ginástica.

Ecológico Profª Lydia Natalizio Diogo, Vila Prudente – inaugurado em 05/07/1996

Inaugurado em 1996 como Parque Ecológico de Vila Prudente, na Zona Leste, recebeu seu nome atual em 2004, por meio de decreto municipal, em homenagem a uma professora que atuou por muitos anos em uma escola da região e formou várias gerações de estudantes. O local possui pista de cooper, equipamentos de alongamento e jardim japonês.

São Domingos, Pirituba – inaugurado em 12/07/1980

Esta área verde de Pirituba, na zona norte, destaca-se pelos passeios, áreas de descanso em meio à mata e pelas atividades esportivas no campo de futebol e quadras. Integra pista de caminhada, trilhas, lago, churrasqueiras e bosque.

Nair Bello, Jardim Santa Terezinha – inaugurado em 13/07/2020

Tem o nome em homenagem à atriz e comediante Nair Bello Sousa Francisco (28/04/1931 – 17/04/2007), referência nas novelas de rádio dos anos 1950, em programas humorísticos de TV e como atriz em diversas novelas da dramaturgia brasileira. O parque contempla pistas de skate, arquibancada, caminhos, pontes de madeira e aparelhos de ginástica.

Linear Tiquatira – Engenheiro Werner Eugênio Zulauf, Penha – inaugurado em 13/07/2008

Com nome em homenagem ao primeiro secretário do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), que lutava pela despoluição do rio Tietê, por medidas de controle da qualidade do ar e uso racional das fontes hídricas, este parque da Zona Leste, na Penha, possui pistas de cooper, de caminhada e skate; quadra de areia, anfiteatro e Clube Escola.

Linear Sapé, Butantã – inaugurado em 19/07/2008

Localizado na Zona Oeste, Butantã, o local possui estares, ponte para pedestres, quadras poliesportivas, pistas de caminhada, de skate e minicampo de futebol.

Anhanguera, Perus – inaugurado em 25/07/1979

O maior parque da Capital Verde, localizado na zona norte, em Perus, tem grande importância como Corredor Ecológico e permite a ligação e manutenção de espécies de fauna e flora da região. É sede do Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), possui quadras poliesportivas, ciclovia, churrasqueiras, anfiteatro e pista de caminhada.

Praia de São Paulo, Capela do Socorro – inaugurado em 26/07/2009

Situado na orla da Represa Guarapiranga, na Capela do Socorro, zona sul, assemelha-se a uma praia em meio à cidade de São Paulo e é conhecido pelos amantes de futebol e esportes aquáticos. Possui pista de caminhada, quadras de areia para futebol e vôlei – uma delas oficial para competição (arena) –, playgrounds, equipamentos de ginástica e ciclovia.