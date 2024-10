Parques e Praça da Av. Paulista tem ação no Dia do Internacional do Lixo Eletrônico

No dia 14 de outubro, Dia Internacional do Lixo Eletrônico, a Avenida Paulista, uma das mais populosas de São Paulo, com uma circulação diária de 1,5 milhão de pessoas, segundo dados da prefeitura, terá ações de conscientização e mutirões de descarte de eletroeletrônicos nos principais parques do entorno. Além dos pontos de coleta gratuitos, o evento ainda conta com atividades culturais, exposições de esculturas feitas a partir de eletrônicos e atividades para as crianças.

O evento é uma iniciativa da Circulare, uma rede especializada em reciclagem e economia circular de eletroeletrônicos, que conta com mais de 15.600 pontos de coleta e reciclagem em todo o país. As ações acontecem de 14 a 20 de outubro nos parques Trianon, Mário Covas e na Praça Alexandre de Gusmão.

“Queremos transformar os parques da Paulista em uma grande festa da Reciclagem de Eletrônicos, com arte, música e sustentabilidade, mostrando para a população a importância do descarte correto e como o lixo eletrônico pode ser reaproveitado”,explica Livia Santarelli, gerente de Marketing da Circulare.

As atividades começam no dia 14 de outubro, no Parque Mário Covas, Av. Paulista, 1853, das 10h às 14h. Todos os resíduos eletrônicos descartados serão trocados por brindes. Além disso, o artista plástico Valter Nü, que há 25 anos recolhe sucata de lixo eletrônico para construir esculturas, fará uma instalação ao vivo durante todo o dia. As obras apresentadas durante a campanha para o Dia Internacional do Lixo Eletrônico, são esculturas de 1,80 metros, feitas em arame e preenchidas com resíduos eletrônicos, totalizando 15 kg de material reciclado. “São esculturas dançantes, queremos levar esse movimento, essa sensação de que reciclar e proteger o meio ambiente é motivo para festejar”, conta Lívia. A montagem e instalação da obra começa às 7h e poderá ser acompanhada durante todo o dia pela população.

Ainda no dia 14 de outubro, a Praça Alexandre de Gusmão, no bairro Cerqueira César e o Parque Trianon, também receberão uma nova obra de Valter Nü, além de pontos de coleta de eletrônicos quebrados ou fora de uso.

No dia 20 de outubro a campanha segue com as atividades no parque Trianon, Av. Paulista, em frente ao Masp, das 11h e 16h. Além do descarte e da exposição das obras de Valter Nü, haverá uma apresentação musical com o artista Loop B, que utiliza resíduos eletrônicos como instrumento. O público que passar por ali, também poderá participar de uma competição da melhor composição musical, com a temática de resíduos eletrônicos, realizada em parceria com LB Escola de Música. A participação é aberta ao público e não há necessidade de inscrição prévia. A melhor composição ganhará um presente da Circulare.

O objetivo é levar conscientização para a população sobre a importância do descarte correto de eletroeletrônicos. No Brasil são gerados, anualmente, 2,4 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos que equivalem a 189.899 Avenidas Paulistas, e só 3% desses resíduos são reciclados. “Quando descartados em lixo comum ou em recicladores não autorizados, esse material acaba parando nos aterros, liberando materiais tóxicos e contaminantes. Precisamos que cada cidadão faça a sua parte e seja um multiplicador dessa iniciativa. A Circulare já tem 100% do território nacional com cobertura para descarte gratuito, não faz sentido jogar em local impróprio”, conta Lívia.

Porquinho da Paulista adere à campanha e estará no movimento pelo descarte correto de eletrônicos

Um dos influenciadores mais famosos da avenida icônica, o Porquinho da Paulista, aderiu a campanha e estará no Parque Trianon no dia 20 de outubro para fotografar com os fãs e incentivar o descarte de eletrônicos. Os seguidores do famoso porquinho serão convidados a fazer o descarte. O mesmo acontecerá com um outro influenciador, ainda a ser definido, e ambos participarão da “Batalha dos Influencers”, para ver qual trará mais seguidores para o descarte. Para os organizadores, essa é uma batalha sem perdedores “Será uma competição onde não há perdedor, cada eletrônico conta nessa luta contra o descarte incorreto”.

Além dos benefícios para o meio ambiente, as ações do Dia Internacional do Lixo Eletrônico, impulsiona a economia circular dos componentes, trazendo economia para os fabricantes e gerando renda para os recicladores. Todas as peças descartadas na Rede Circulare, são desmontadas por recicladores autorizados, inseridas no sistema da Circular Brain e rastreadas até o seu retorno às indústrias, gerando crédito de reciclagem. A iniciativa também auxilia na redução do impacto para o clima, já que o retorno dos componentes para reuso, reduzem a emissão de carbono para o planeta.

Confira a programação:

Dia 14 de Outubro

Parque Mário Covas – Av. Paulista, 1853

Parque Trianon – Av. Paulista, 1700

Praça Alexandre de Gusmão – Alameda Jaú 796, Cerqueira César

Horário: 7h – Início da montagem da escultura – ao vivo

Das 10h às 14h – Exposição de esculturas dançantes, descarte de eletrônicos e trocas de brindes.

Dia 15,16,17,18 e 19 de outubro

Parque Mário Covas – Av. Paulista, 1853

Parque Trianon – Av. Paulista, 1700

Praça Alexandre de Gusmão – Alameda Jaú 796, Cerqueira César

Horário: 7h – Exposição de esculturas dançantes

Dia 20 de Outubro

Parque Trianon – Av. Paulista, 1700

Horário: 11h às 16h – Exposição de esculturas dançantes, descarte de eletrônicos, apresentação e competição de composição musical com tema de resíduos eletrônicos, batalha de influenciadores para o descarte correto.