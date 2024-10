Parque Três Pescadores: um novo espaço de devoção, história e conservação ambiental em Aparecida-SP

Conhecida internacionalmente como um dos maiores centros de devoção à Virgem Maria no mundo, a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, acaba de ganhar um novo e diferenciado espaço de visitação, que irá ampliar a experiência dos devotos, unindo fé, história e conservação ambiental: o Parque Três Pescadores.

O novo atrativo, que ocupa uma área de quase 30 mil m², foi construído às margens do Rio Paraíba do Sul e ao lado de um dos mais importantes pontos de peregrinação da cidade, o Porto do Itaguaçu, local onde, em 1717, foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A área, reinaugurada para o público em junho, passou por uma revitalização, que incluiu melhorias paisagísticas e a ampliação da Capela em homenagem ao acontecimento histórico.

Além de possibilitar um Passeio de Balsa pelo exato local em que a imagem foi encontrada, o Parque ainda abriga uma réplica da Vila dos Pescadores, que acolheu os primeiros devotos da Santa, um Percurso Ecológico ilustrado por painéis que apresentam os primeiros milagres atribuídos a imagem e um Refúgio de Aves, que abriga espécies ameaçadas da fauna nacional.

Vivenciando a história da Padroeira

Logo que entra no Parque o visitante já é transportado ao século XVIII, passando por uma ambientação cenográfica que recria de forma realista a Vila onde viviam os três pescadores que encontraram a imagem, nas águas do Rio Paraíba do Sul, e iniciaram o culto em devoção à Virgem Aparecida. O local foi cuidadosamente construído para apresentar em detalhes a simplicidade dos primeiros devotos da Santa.

A história do princípio da devoção à Padroeira continua sendo contada, por meio de sete painéis artísticos de concreto alto-relevo, dispostos ao longo de um caminho em meio a natureza, que retratam de forma única os sete milagres mais conhecidos, atribuídos à imagem, pelo olhar do artista plástico Adélio Sarro.

Ao final do Percurso, o visitante do Parque ainda pode fazer um Passeio de Balsa pelas águas do Rio Paraíba do Sul e percorrer o mesmo trajeto que revelou a imagem de Nossa Senhora Aparecida aos pescadores e culminou com o milagre dos peixes. Uma experiência que possibilita um momento único de contemplação e conexão espiritual com Nossa Senhora.

Natureza e conscientização ambiental

E além de celebrar a história de fé e devoção à Mãe Aparecida, ícone de fé para milhões de católicos, o empreendimento também reúne atrações que combinam educação ambiental com conservação da fauna e flora brasileira.

Para os apreciadores da natureza, o Parque Três Pescadores oferece um Percurso Ecológico, onde guias especializados conduzem os visitantes por um caminho que explora a rica biodiversidade local e destaca a importância da preservação e conservação do meio ambiente.

Outra atração de destaque é o Refúgio das Aves, local que irá abrigar e atuar como espaço de transição e reabilitação para animais silvestres debilitados ou resgatados por autoridades ambientais em áreas urbanas ou em operações de combate ao tráfico animal, preparando-os para o retorno ao seu habitat natural, promovendo o desenvolvimento de comportamentos naturais essenciais para sua sobrevivência.

Em média, o local abrigará cerca de 250 animais e os visitantes terão a oportunidade de observar, de forma segura, o trabalho de reabilitação, aprendendo sobre a importância crucial da conservação de espécies ameaçadas da Mata Atlântica, como araras, papagaios, maitacas, além de répteis e mamíferos, como cutias, iguanas, jabutis e também peixes diversos, que encontram aqui um refúgio seguro, onde receberão cuidados especializados.

Além de seu trabalho com os animais, o Parque promove a sensibilização ambiental através de programas educativos, e oferece áreas acadêmicas para pesquisa e extensão em colaboração com universidades renomadas. “Isso fortalece a ligação entre conservação prática e conhecimento científico, criando um ambiente de aprendizado contínuo para estudantes e pesquisadores”, destacou Juliana Fernandes de Souza, bióloga do empreendimento.

Revitalização

Após 14 meses de obras, o Porto do Itaguaçu foi novamente aberto ao público em 12 de julho. A revitalização incluiu a revitalização da capela que existia no local, que agora, passa a fazer referência, em sua arquitetura e nome, ao encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida, rememorando o achado dos pescadores, ocorrido em 1717, a poucos metros do local.

Além da obra da Capela da Pesca Milagrosa, o espaço também teve toda sua área pavimentada revitalizada e um novo monumento em homenagem aos pescadores foi instalado em sua entrada. Ao todo, o destino ocupa área total de 130 mil m² e, além de seus próprios atrativos, também é ponto de partida para quem quer percorrer o Caminho do Rosário, em direção à Cidade do Romeiro, ou para acessar o recém-inaugurado Parque Três Pescadores.

Significado Histórico

Porto Itaguaçu é o local que marca o ponto no rio Paraíba do Sul em que foi encontrada a Imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Após pescarem corpo e cabeça de uma imagem da Virgem Maria, os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves presenciaram uma abundante pesca de peixes em suas redes. Este foi o início da devoção do povo brasileiro a Nossa Senhora Aparecida e que se perpetua até os dias atuais.

Serviço – Parque Três Pescadores

Horário (Outubro/Novembro)

Segunda a quinta 9h às 17h

Sexta a domingo: 8h às 17h

Ingressos:

Acesso ao Parque (Vila dos Pescadores + Painéis dos Milagres + Percurso Ecológico + Refúgio das Aves)

R$ 18,00 – Inteira – R$ 9,00 – Meia

Validos como meia entrada:

Idosos 60+; Crianças de 06 até 12 anos; Professores apresentando documentação;

Acompanhantes de PCDs; Estudantes com carteirinha (ou documentação que comprove)

Isentos: Crianças com até 05 anos; PCDs; Guias de Turismo com credenciais e no exercício da função

Passeio da Balsa que é uma atração opcional, valor fixo: R$ 48,00

Estudantes com carteirinha (ou documentação que comprove)