Parque temático automotivo levará visitantes a uma vila dos anos 1930

Um parque temático automotivo inédito no Brasil irá transportar os visitantes a uma autêntica cidade norte-americana da década de 1930. Prevista para ser inaugurada em dezembro de 2025 em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, a Model A Village terá museu com 40 automóveis Ford das décadas de 1920 e 1930 – a maioria deles Model A –, posto de combustíveis retrô, cinema de época, relojoaria cenográfica, chapelaria, barbearia, lojas e cafés. O investimento é 100% privado e totalizará R$ 30 milhões, gerando 20 empregos diretos na fase inicial. Detalhes como horários e preços de ingresso serão divulgados oportunamente, mais próximo da abertura oficial.

O complexo é a concretização do sonho do casal de empresários Andréia e Ronei Weber. Natural de Santa Catarina, Andréia é advogada. Nascido no Paraná, Ronei é analista de sistemas e fez carreira no desenvolvimento de softwares. Atualmente, ambos moram em Gramado e migraram para o segmento de investimentos imobiliários. “O primeiro carro antigo que comprei foi em 2012: um Ford Phaeton ano 1929. A partir daí, adquiri outros 4 veículos em São Paulo e não parei mais, pois acabei me apaixonando pelo antigomobilismo”, relembra Ronei. O resultado é um acervo de 40 veículos em perfeito estado de conservação e outros 7 em processo de restauração. Porém, os exemplares estão espalhados em garagens de três estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. “Como toda a coleção nunca esteve reunida em um único local, em 2018 tivemos a ideia de fazer o parque para preservar e disseminar a cultura automotiva”, acrescenta Andréia.

O projeto começou a tomar forma em janeiro de 2025, com a compra de uma área de 11.300 metros quadrados na localidade de Linha Araripe, às margens da RS-235, estrada que liga Nova Petrópolis e Gramado. O terreno fica em ponto estratégico, a 17 km do Centro dessas duas cidades turísticas e a 88 km de Porto Alegre. “Escolhemos Nova Petrópolis porque a cidade é belíssima e também porque fomos muito bem acolhidos”, explica Ronei.

O projeto foi executado em tempo recorde pela equipe do arquiteto Paulo Fonseca, profissional da cidade vizinha de Canela. A típica vila norte-americana dos anos 30 terá um total de 2.700 metros quadrados de área construída. “Nossa inspiração é a Greenfield Village, idealizada e inaugurada pelo próprio Henry Ford no ano de 1929 em Dearborn, cidade vizinha a Detroit, no Estado de Michigan”, revela Ronei. Do primeiro ao último tijolo assentado, a sustentabilidade será uma das marcas registradas da Model A Village, que contará com energia solar e água coletada da chuva para irrigação dos jardins. As obras começaram neste mês de março e o término está previsto para dezembro próximo.

Posto inspirado na famosa Rota 66

Além do celeiro, museu automotivo e cinema temático, a Model A Village será composta por 10 lojas igualmente inspiradas na arquitetura norte-americana dos anos 1930, como relojoaria cenográfica, chapelaria, barbearia, cafés e lanchonetes, onde poderão ser saboreados lanches típicos norte-americanos daquela década. Outra atração é a réplica do icônico posto de gasolina Texaco existente na Rota 66, a mais famosa dos Estados Unidos.

Além disso, ao longo das 5 ruas internas do parque serão realizados passeios em carros antigos e em nostálgicas Jardineiras. Guias explicarão detalhes técnicos e curiosidades sobre os veículos. Brincadeiras antigas divertirão crianças e adultos, que ainda poderão participar de trilhas e fazer piqueniques em meio à natureza. “O parque é muito mais do que um simples museu, pois proporcionará uma imersão completa no fascinante mundo automotivo, responsável por transformar o planeta”, enfatiza Andréia. Para reforçar o viés cultural, após a inauguração serão feitas parcerias com escolas, incentivando a visitação de estudantes de diversas regiões.

Museu terá carros, tratores e até um avião

Dos 40 veículos expostos, aproximadamente 30 são Ford Model A impecavelmente conservados, o que inspirou o nome Model A Village. Mas não para por aí: o acervo também será composto por 4 caminhões Ford Modelo AA e 4 Jardineiras Ford, veículos que deram início ao transporte coletivo no Brasil e estão na memória afetiva da população. Uma delas, inclusive, é uma das primeiras Jardineiras produzidas no País, em São Paulo, no ano de 1924. Com capacidade para 12 lugares, na prática sempre acabava transportando mais pessoas. Por isso, recebeu o carinhoso apelido de “Mamãe me leva”.

Completam a lista dois tratores Fordson e até um avião Pietenpol Air Camper 1929 que usa motor de Ford Model A. Em um cenário especialmente ambientado, permanecerá em exposição um carro enferrujado, tal qual foi encontrado abandonado em um celeiro. Por fim, um dos modelos do acervo será o Ford Tudor 1930 na cor vermelho Blueberry. Totalmente restaurado, é equipado com motor de 4 cilindros 3.3 litros e 40 cv de potência, acoplado ao câmbio de 3 marchas.

Parcerias comerciais com o parque

A administração da Model A Village está prospectando parceiros comerciais para atuar na operação das 10 lojas e cafés temáticos. Contatos devem ser feitos exclusivamente pelo e-mail [email protected]. Siga o perfil no Instagram: @modelavillage.

NÚMEROS DO PARQUE MODEL A VILLAGE:

