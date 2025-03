Ford confirma novo Bronco Sport como um dos dez lançamentos do ano

A Ford confirmou que o Bronco Sport 2025, versão renovada do SUV, é um dos dez lançamentos programados pela marca este ano no Brasil. Esta é a primeira grande atualização do modelo desde a estreia global, em 2021, que ocorreu de forma praticamente simultânea nos Estados Unidos e no Brasil. Entre as novidades, além do visual mais moderno e robusto, ele virá mais equipado e tecnológico.

Por fora, o Bronco Sport 2025 exibe mudanças no design que destacam a sua robustez e vocação off-road. Já o interior é totalmente diferente, com elementos de estilo que valorizam a personalidade da família Bronco e mais recursos tecnológicos para aumentar a funcionalidade tanto nas trilhas como na cidade.

“O Bronco Sport é conhecido por ser um utilitário esportivo de verdade, que combina desempenho off-road superior com versatilidade e conforto para uso no dia a dia. No novo modelo nós refinamos ainda mais esse conceito, aumentando a sua exclusividade dentro do segmento”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

O Bronco Sport 2025 mantém as características que o destacam como um ícone off-road. Ou seja, estrutura robusta, motorização forte e tração 4×4 com bloqueio de diferencial, além de itens exclusivos como a suspensão de estabilidade off-road de alto desempenho (HOSS – High-Performance Off-Road Stability Suspension), o sistema de vetorização de torque, o piloto automático off-road e os modos de gerenciamento de terreno (G.O.A.T. Modes). Essa atualização melhora ainda mais a sua disposição para enfrentar qualquer terreno. Mais informações do veículo serão divulgadas próximo do lançamento.