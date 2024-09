Parque Tecnológico de São Caetano sedia o Itescs Connection 2024 neste sábado

O Parque Tecnológico de São Caetano do Sul (Rua Samuel Klein, 83, Centro) será palco da terceira edição do Itescs Connection, que reunirá empresários, empreendedores, investidores, startups e comunidade acadêmica em busca de ideais e soluções inovadoras para a região do ABC. O evento será neste sábado (21/9), das 8h30 às 13h30. As inscrições, gratuitas, devem ser realizadas pelo link

“Nos sentimos honrados em sediar um evento dessa envergadura. O Parque Tecnológico está cumprindo o seu papel de criar conexões, com o objetivo de gerar valor aos negócios do município”, ressalta o subsecretário de Tecnologia e Inovação de São Caetano, Ubirajara Augusto.

O evento é promovido pelo Itescs (Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul), com apoio da Tegma Gestão Logística, TegUp Ventures, Sicredi, BD Comunicação, Sebrae for Startups, ABC Valley e CIOIT7C, além do Parque Tecnológico de São Caetano do Sul.

Terá diversas atividades, como pitch reverso com investidores, exposição de startups e projetos acadêmicos, além de palestras sobre inovação em empresas públicas e privadas. Pelo menos 16 palestrantes das áreas de Tecnologia, Inovação, Gestão Estratégica, Negócios e Governança estão confirmados no evento.

“Essa conexão entre empresas, investidores e outras instituições ajuda a manter a região competitiva e preparada para enfrentar os desafios da economia moderna, baseada na inovação e na transformação digital. Além disso, atrai investimentos e gera visibilidade regional e nacional para o ABC”, afirma a coordenadora do Itescs, Feliciana Nogueira.

CASE DE SUCESSO

O Itescs Connection 2024 faz parte da agenda do ecossistema de inovação ABC Valley. Haverá apresentação de um case de sucesso do Itescs Connection 2023, além de outros projetos já desenvolvidos na área de tecnologia e inovação.

“Apresentar o case de sucesso no evento tem grande importância porque demonstra, na prática, como uma estratégia, produto ou serviço foi implementado gerando resultados reais. Além disso, a apresentação fornece insights valiosos, mostra desafios enfrentados e soluções encontradas, o que pode ajudar outros participantes a replicarem ou adaptarem essas práticas em suas próprias realidades”, destaca a presidente do Itescs, Luisa Caldas.