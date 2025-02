Parque Tecnológico de São Caetano oferece treinamento para empresários e startups

Criatividade foi a palavra-chave desta quarta-feira (26/2) no Parque Tecnológico de São Caetano do Sul. A Prefeitura de São Caetano, por meio da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), em parceria com a empresa Game Corporativo, promoveu o evento “Ativando o Modo Criativo“, um treinamento gratuito focado em empresários e startups da região.

A proposta do evento foi oferecer novas ferramentas para estimular a inovação e a criatividade no ambiente de trabalho, impulsionando competências essenciais para o sucesso dos negócios através de games e interações em grupo.

“Este evento é uma excelente oportunidade para que profissionais, startups e empresários se conectem, aprendam e troquem experiências. O treinamento incluirá uma série de atividades interativas e dinâmicas gamificadas que estimulam a criatividade e geram insights valiosos para o dia a dia profissional”, afirmou Alan de Camargo, secretário da Sedeti.

Com foco em técnicas para fomentar a inovação e promover soluções criativas, o treinamento contou com dinâmicas lúdicas que incentivaram o networking entre os participantes, estimulando a troca de ideias e experiências.

Laura Canteras, sócia da Game Corporativo, destacou a abordagem do treinamento. “Nosso objetivo é criar um ambiente de escuta ativa, conexão emocional e aprendizado de forma divertida. Com essas dinâmicas, garantimos que os participantes saiam com muitas ideias novas e inovadoras. Este treinamento é uma forma prática e transformadora de desenvolver e aplicar a criatividade.”

O “Ativando o Modo Criativo” reuniu empresas locais e startups residentes do Parque Tecnológico, reforçando a importância da colaboração e do estímulo à inovação no ecossistema local.