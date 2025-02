Parque Tecnológico de São Caetano lança plataforma inovadora para o mercado Pet

Residente no Parque Tecnológico Municipal, a Startup Reserva Tecnologia apresentou oficialmente na quarta-feira (19/2) a Plataforma Agenda do Pet em São Caetano do Sul. A empresa é residente no Parque Tecnológico Municipal, vinculado à Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação).

O evento de lançamento contou com a presença do Secretário da Sedeti, Alan de Camargo, além de representantes de redes de petshops, clínicas veterinárias e outros prestadores de serviços do mercado pet atuantes na cidade.

A plataforma é composta por dois aplicativos, sendo um gratuito voltado para tutores de animais, que oferece funcionalidades para controlar datas importantes como vacinação, exames e medicamentos, e outro direcionado a empresas do setor, ajudando na gestão de negócios e digitalização do atendimento aos clientes.

“A Agenda do Pet tem como objetivo criar uma comunidade dinâmica e um ecossistema inovador no mercado pet, permitindo que clientes e profissionais se conectem de maneira colaborativa. O intuito é oferecer soluções e experiências que atendam às necessidades dos pets e fortaleçam os laços entre tutores e especialistas,” afirma César Costa, fundador da Reserva Tecnologia.

A plataforma já está disponível para download nas lojas de aplicativos para iOS e Android, permitindo que tanto empresas quanto tutores possam aderir ao serviço e aproveitar as vantagens que ele oferece.

Alan de Camargo destaca que o Parque Tecnológico é um espaço de inovação que proporciona um ambiente propício para o desenvolvimento de ideias que visam melhorar a interação entre empresas, colaboradores e clientes.

“Este é um local onde todas as ideias podem se transformar em negócios. Estamos aqui para realizar os sonhos dos empreendedores. A Agenda do Pet é uma ferramenta que facilita a conexão entre os tutores de pets e as empresas prestadoras de serviços na nossa cidade.“