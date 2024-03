Auricchio inaugura o Parque Tecnológico de São Caetano

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, inaugurou na quarta-feira (13/3) o Parque Tecnológico Municipal (Rua Samuel Klein, 83, Centro), o maior hub de inovação da cidade. A iniciativa visa conectar startups com universidades, empresas, investidores e governo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do município.

Com arena multiuso, no local serão promovidos programas de aceleração, rodadas de negócios, hackathons, palestras, capacitação e network. O complexo abrigará 20 startups inicialmente, com projetos que serão impulsionados para que o polo possa formar uma nova geração de empreendedores, voltada principalmente para a área de tecnologia.

“Este é um momento de alegria e de estímulo, porque não poderíamos encerrar o mandato sem termos o Parque Tecnológico pronto. Aqui reunimos as melhores cabeças das universidades e do setor empresarial para encampar projetos que, não tenho dúvidas, contribuirão significativamente para o desenvolvimento de São Caetano do Sul, mais uma vez projetando a nossa cidade no cenário nacional”, ressaltou Auricchio.

O edital de credenciamento e o formulário de inscrição para os interessados em participar do Parque Tecnológico estão disponíveis no site desenvolve.saocaetanodosul.sp.gov.br. Além das 20 startups residentes, outras inúmeras startups poderão acessar os programas de aceleração, e serão chamadas de Startups On Board.

“A ideia é transformar este parque no maior hub de inovação do Grande ABC”, avaliou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação, Daniel Córdoba.

A implantação do Parque Tecnológico Municipal está estruturada em três pilares. O primeiro deles é o Conhecimento e Capacitação, com mentorias personalizadas para cada startup, conduzidas pelo Sebrae e pelo StartSe, além do apoio de universidades e outras instituições, como o Senai.

Em seguida o foco será a Formação do Ecossistema, que levará ao Parque Tecnológico algumas das principais empresas do País (como GM, Shein, Mercado Pago, Leroy Merlin, OLX, Claro e Waze), proporcionando oportunidades de negócios, proximidade com as principais tendências de mercado e propondo desafios e soluções para negócios já estabelecidos.

O terceiro pilar é o Fomento de Negócios, com o empoderamento por meio de parcerias com fundos de investimentos, aceleradoras e programas municipais, estaduais e federais. As empresas contarão com apoio da Prefeitura de São Caetano, dos governos Estadual e Federal, da Bossa Invest, Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), Fapesp (Fundação de amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e do Anjos do Brasil.

“Este é um momento histórico pra São Caetano. Representa o compromisso do governo com o futuro, com a inovação e com o desenvolvimento econômico e sustentável. Um grande legado para as futuras gerações”, discorreu o reitor da USCS, Leandro Prearo, citando a participação das universidades e das instituições de ensino técnico como o grande diferencial do Parque Tecnológico da cidade.

Também participaram da inauguração CEOs das empresas parceiras, representantes do Sebrae, General Motors, Instituto Mauá de Tecnologia, FIAP, StartSe, Bossa Invest, Senai e ABC Valley, entre outras.

“É um prazer ter retornado a sede da nossa empresa para São Caetano. Gostaria que todos os empresários avaliassem essa possibilidade. Que sigam este exemplo e aproveitem esta estrutura para ampliar as suas oportunidades de negócios”, afirmou o empresário Michael Klein, presidente do Grupo CB.

INOVAÇÃO

O Parque Tecnológico Municipal coroa os trabalhos de inovação conduzidos pela Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação). No ano passado, a pasta criou, entre outras ações referenciais, o São Caetano Invest (plataforma online de crédito aos empreendedores) e o Inovaday (encontro bimestral com startups para investimentos, parcerias e novos negócios).