Parque Pinheirinho d’Água é reaberto ao público

O Parque Pinheirinho d’Água reabriu na quarta-feira (16/10), após passar por uma série de renovações e melhorias internas. Localizado em Jaraguá, na Zona Norte de São Paulo, é um importante espaço de lazer dos moradores de Pirituba. Com um investimento de quase 7 milhões de reais da Prefeitura Municipal de São Paulo, a reforma consiste em oferecer à população de Jaraguá um ambiente adequado a práticas esportivas, culturais e de lazer.

Entre as principais intervenções, estão o gramado do campo de futebol com grama sintética e a transformação da antiga cancha de bocha em um espaço cultural e multiuso. A antiga pista de skate foi transformada em jardim, o que contribui para drenagem de águas pluviais, onde foi instalado um deck-mirante para a contemplação desse local. Também foi reformada a trilha que conecta a administração do parque ao CECCO, a qual foi pavimentada com blocos.

Sobre o Parque Pinheirinho d’Água

Inaugurado em 2009, o Parque Pinheirinho d’Água foi criado a partir de uma demanda dos habitantes do distrito por um espaço de diversão e preservação ambiental. A abertura contou com a recuperação de um córrego e plantio de espécies nativas. O local é formado por uma área de 341.519,79 m² com quadras poliesportivas, campos de areia, playgrounds, pistas para caminhada e churrasqueiras. Há um destaque para a estrutura com acessibilidade dos sanitários e o mirante com vista para o Pico de Jaraguá.

Para as famílias que buscam programas de entretenimento, o local oferece aulas gratuitas de futebol para crianças da região.

Endereço e horário de funcionamento

Estrada de Taipas, s/n° – Jaraguá

Aberto diariamente das 6h às 18h

Telefone: (11) 3928-1691