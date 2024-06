Parque Nascentes de Paranapiacaba comemora 21 anos com posse do Conselho Consultivo

Aconteceu nesta segunda-feira (11) no Galpão das Oficinas a comemoração pelo 21º aniversário do Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, com a posse dos representantes eleitos do Conselho Consultivo para os próximo biênio. A atividade faz parte da programação do Junho Verde, mês dedicado à celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente. O parque completou 21 anos no dia 5 de junho.

O Parque Nascentes, como é conhecido, protege um trecho do domínio Mata Atlântica, reconhecido como a maior biodiversidade do mundo, com cerca de 14% de espécies. A unidade de conservação foi criada em 2003 pela Prefeitura de Santo André para conservar os recursos naturais. Possui seis trilhas abertas a visitas monitoradas: Hortências, Gravatás, Água Fria, Mirante, Comunidade e Pontinha.

O Conselho Consultivo tem a responsabilidade de contribuir para a gestão do Parque Nascentes, conforme o Plano de Ação. São seis representantes do Poder Público, incluindo a Secretaria de Meio Ambiente e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André); e seis da sociedade civil.

“O Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba é uma especial unidade de conservação e de proteção integral dos recursos naturais e da biodiversidade, que desempenha um papel vital de preservação da fauna e da flora local. Este Conselho constitui-se em um instrumento para promover diálogos, sugestões, idéias e contribuir na gestão”, afirmou o secretário interino de Meio Ambiente, Alexandre Audino.

Os membros titulares da sociedade civil são formados por: Zilda Maria Bergamini, Daniela Bergamini, Kátia da Silva Diniz, Ricardo Hideo Taniwaki, Ivan Ferreira Freire e Israel Mário Lopes. Suplentes: Alexandre Oshiro, Camila Aparecida Paulino Gasques, Marcelo Gomes e Amanda Silveira Carbone.

A composição dos titulares do Poder Público é a seguinte: Leandro Wada Simone, Marcelo Ila Colombo, Nathalia Oliveira Padovanni Pinto, Elcio Brito da Silva, Patrícia Cristiane Camargo Rodrigues e Eduardo Pereira Cabral Gomes. Suplentes: Glaucia de Carvalho Ribeiro, Paulo Borges de Oliveira, Rodrigo Romão, Cleuber Souza Santos, Marisa Goulart e Janaina Pinheiro Costa.