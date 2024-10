Parque Maeda oferece experiência de colheita e degustação de morangos

O Parque Maeda, em Itu (SP), oferece uma experiência única e deliciosa para visitantes de todas as idades: um passeio à sua estufa de morangos, inspirado nos tradicionais rodízios de morangos japoneses, conhecidos como ichigo gari. Nesta atração, os visitantes podem colher e degustar os morangos frescos diretamente dos pés, acompanhados de leite condensado, e comê-los à vontade durante uma hora.

O passeio ocorre em uma estufa de três mil metros quadrados, com mais de 20 mil mudas importadas da Espanha e do Chile, distribuídas por mais de 40 corredores repletos de morangos para serem explorados e saboreados. Além de degustar à vontade, os visitantes também têm a opção de levar os frutos para casa. A experiência custa R$ 40,00 por pessoa, oferecendo o prazer de consumir morangos saudáveis e frescos diretamente na estufa.

A estufa, projetada para a produção de morangos durante todo o ano, protege os frutos contra intempéries como chuva, ventos, granizo e sol intenso. “Essa é uma atração deliciosa e inclusiva, que agrada pessoas de todas as idades. Queremos que nossos visitantes vivenciem momentos especiais, desfrutando do sabor dos morangos, no auge da sua frescura e doçura”, destaca André Maeda, administrador do parque.

Para ter acesso ao local, além do ingresso à estufa, é necessário também possuir o passaporte day use ou a entrada avulsa. Crianças menores de quatro anos têm acesso gratuito. Informações sobre a realização do passeio devem ser confirmadas através dos telefones (11) 2118-6200 ou (11) 94303-9767.