Parque Jardim Felicidade realiza ação de conscientização e proteção do meio ambiente

Reforçando o compromisso com um futuro mais sustentável e consciente, a Urbia, gestora do Parque Jardim Felicidade, convida o púbico a participar do evento “Unidos Contra a Poluição: Sensibilização Ambiental”. A iniciativa visa conscientizar a comunidade sobre a importância da redução da poluição e o papel fundamental de cada indivíduo na preservação do meio ambiente. O evento é gratuito, e acontece nos dias 20 e 21 de dezembro, das 10h às 11h, com ponto de encontro no Portão 4.

Por meio de roda de conversa, especialistas e participantes poderão discutir os desafios e soluções para combater a poluição. Este será um momento enriquecedor, destinado à troca de conhecimentos e experiências sobre práticas sustentáveis que podem ser incorporadas no dia a dia e contribuir significativamente para a saúde do planeta.

Os visitantes também terão a oportunidade de participar do Circuito Guiado pelo Parque. Durante o passeio, serão apresentadas ideias e medidas práticas para prevenir e mitigar a poluição, proporcionando aos participantes uma visão concreta dos impactos ambientais e da importância da conservação.

Unidos Contra a Poluição: Sensibilização Ambientação

Datas e horários: 20 e 21 de dezembro, das 10h às 11h

Local: Parque Jardim Felicidade, ponto de encontro no Portão 4

Público: livre

Atividade gratuita