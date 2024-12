Parque Ibirapuera encerra agenda de atividades socioambientais de 2024 com oficina de terrário

A última edição do Sextou no Ibira de 2024 promete conectar os visitantes com a natureza e levar muita diversão para toda a família. A programação de atividades socioambientais, definida mensalmente e que ocorre às sextas-feiras, no Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia, oferece em dezembro a oportunidade de os participantes montarem seu próprio terrário, ecossistema em miniatura que reproduz um ambiente natural dentro de um recipiente fechado.

Nomeadas como ‘Uma Arte Viva’, as oficinas serão realizadas nos dias 13 e 20 de dezembro, das 14h às 16h, na Serraria, localizada próximo ao Portão 7 do Ibirapuera. Durante a atividade, que tem duração de 1h, os participantes poderão deixar a criatividade fluir, utilizando elementos naturais advindos do próprio parque. Além de ser um momento divertido, a confecção de terrários promove a conscientização ambiental e o entendimento sobre os ciclos da vida vegetal e o equilíbrio do meio ambiente.

A turma será conduzida pela equipe de educação ambiental da Urbia e, para participar, não é necessário realizar inscrição prévia, basta chegar e aproveitar. A programação é voltada para todos os públicos e a entrada é gratuita.

Sextou no Ibira: Uma Arte Viva

Data: 13 e 20 de dezembro

Horário: das 14h às 16h

Local: Serraria do Parque Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Ibirapuera, São Paulo – SP, 04094-050 – Portão 7

Atividade gratuita