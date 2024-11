Parque Horto Florestal recebe Festival Tropical

No próximo final de semana, o Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal, gerido pela Urbia, celebra a cultura brasileira e o empoderamento feminino com a primeira edição do Festival Tropical no parque mais querido da Zona Norte. Idealizado pelo movimento Feira das Deusas, o evento promove o empreendedorismo feminino, reunindo expositoras e impulsionando os negócios locais. Além da comercialização de produtos, o festival proporciona uma imersão em arte, cultura e lazer, tudo isso em meio à beleza natural do parque. Aberto ao público, a ação acontece nos dias 9 e 10 de novembro, das 09h às 18h.

Os visitantes poderão explorar uma seleção especial de produtos artesanais, incluindo cosméticos naturais, artes decorativas, vestuário, brinquedos criativos e deliciosos quitutes, onde todos os produtos são comercializados por mulheres empreendedoras. Para as crianças, oficinas de circo e brincadeiras infantis estarão disponíveis, enquanto as apresentações culturais do grupo Sambalaio, com homenagens a grandes compositoras e intérpretes do samba, e da artista nordestina Jamile Queiroz, prometem animar o evento.

Festival Tropical

Data: 9 e 10 de novembro

Horário: das 9h às 18h.

Local: alameda esportiva, próximo as quadras, estacionamento do parque, e área de piquenique

Aberto ao público