Parque Estadual da Cantareira lança campanha “Ingresso único, acesso livre”

Para os entusiastas da natureza e da aventura, o Parque Estadual da Cantareira, gerido pela Urbia, anuncia promoção especial para o mês de agosto. Aqueles que adquirirem ingressos entre os dias 1º e 31 de agosto no portal Urbiapass, terão acesso ilimitado ao parque durante todo o mês a todas as áreas do Parque, que inclui a trilha até a Pedra Grande, o Engordador e o Águas Claras com seu famoso Lago das Carpas. O valor do ingresso é o mesmo: R$ 55 (Inteira) e R$ 27,50 (Meia). A campanha é uma oportunidade única para os visitantes explorarem as trilhas e se encantarem com a biodiversidade do local sem se preocupar com o tempo.

Conheça a Cantareira

O Parque Estadual da Cantareira é um dos maiores fragmentos de Mata Atlântica no estado de São Paulo. Seus 7.900 hectares são formados por remanescentes do bioma, reunindo exuberante fauna, com 388 classes de vertebrados e 478 de invertebrados, além de flora com espécies de cabuçus, jequitibás, juçaras, cedros, xaxins e bromélias.

Com portaria principal localizada na região Norte de São Paulo, todo o complexo abriga, além da capital, os municípios de Guarulhos, Mairiporã e Caieiras. O parque desempenha um papel crucial na preservação da biodiversidade e na proteção dos recursos hídricos do estado. Ele está divido em três áreas de visitação com várias opções de lazer: são 14 trilhas de caminhada, incluindo a trilha da Pedra Grande, a de Mountain Bike, a da Cachoeira, da Jaguatirica, entre outras. Há, ainda, uma ciclorrota, além de lago, represa, mirante, e uma bela cachoeira dentro da cidade!

Como participar da promoção

Ao comprar o ingresso no site, o visitante irá receber um QR Code. Ele é válido durante todo o mês e permite a entrada individual no parque por quantas vezes o visitante desejar durante os 31 dias, período da promoção. O ingresso é individual e intransferível, sendo obrigatória a apresentação do código e de documento com foto a cada visita.

Serviço:

Parque Estadual da Cantareira

Contempla: visitação aos núcleos Pedra Grande, Águas Claras ou Engordador.

Onde comprar: Urbiapass.

Obs.: válido até 31 de agosto