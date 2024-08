Parque do Ipiranga irá receber Flash Mob de 2 mil pessoas nesse domingo (04/08)

O Parque da Independência, situado ao lado do Museu do Ipiranga na zona sul da capital, irá contar no próximo domingo (04/08) com uma novidade na sua tradicional apresentação de passinhos flashback aberta ao público. O público irá se reunir em um Flash Mob para dançar a música Jerusalema, interpretada pelo DJ sul-africano Master KG com a vocalista sul-africana Nomcebo Zikode.

O fenômeno do Flash Mob ocorre quando uma multidão se reúne em ambiente público, promove uma apresentação incomum de forma rápida e se dispersa. A música dos artistas sul-africanos foi lançada em novembro de 2019 e fez sucesso mundial ao tratar de Jerusalém, cidade importante para diversas religiões. O público estimado na apresentação de passinhos flashback é de 2 mil pessoas que poderão ter mais contato com a música negra.

“O black music é um ritmo que veio dos Estados Unidos para o Brasil nos anos 40. Lá no EUA, os negros escravos cantavam as músicas de origem da África para sobreviver. Depois surgiram os artistas que cantam essas músicas. Esse é um dos estilos que vai estar presente no evento e no Flash Mob especificamente agora com uma música do sul da África”, conta Horllando Bomani, coreógrafo e um dos organizadores do Flash Mob.

A apresentação de passinhos flashback acontece todos os primeiros domingos de cada mês e costuma reunir em torno de 2 mil pessoas para dançar ou assistir passinhos flashbacks ao som de artistas como Bee Gees, Michael Jackson, Madonna, Shabba Ranks, Double You e KC And The Sunshine Band.

A atração é promovida pelo Instituto Groove Dance de Arte e Cultura com o apoio da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. As músicas serão tocadas pelos DJS residentes Jilmar Jesus e Juliana Santos e pelo convidado dessa edição Marcelo Santos.

Para Cecilia Gandini, vice-presidente do Instituto, o evento é uma oportunidade tanto para quem se anime em participar do Flash Mob como para quem deseja assistir esse fenômeno. “O nosso objetivo é manter vivas as músicas que já embalaram as discotecas e as festas de tantas pessoas. Os mais velhos revivem momentos e os mais jovens podem ter contato com músicas que talvez nunca escutaram. A dança para todos é uma forma de se manter ativo, com saúde e de fazer uma atividade física”, convida.