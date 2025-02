Parque de Ciência e Tecnologia da USP oferece programação gratuita em fevereiro

O Parque de Ciência e Tecnologia da USP (CienTec) preparou para o mês de fevereiro uma programação gratuita de segunda a sábado, das 9h às 16h. As atividades abordam diferentes conhecimentos como história, física, astronomia, ecologia, entre outros. As experiências são voltadas para todas as idades e seguem até o dia 28 de fevereiro.

A atração mais procurada é o Planetário, que inaugurou recentemente uma nova tecnologia de projeção que proporciona uma experiência imersiva e interativa com mais qualidade e novos temas. Os filmes em alta definição simulam o céu noturno e apresentam astros, estrelas e constelações em um contexto cultural que envolve mitologia grega e saberes indígenas. “É uma das atrações mais queridas do público, e agora conta com uma nova série de vídeos de altíssima qualidade”, afirma Suzana Ursi, diretora do CienTec. Durante todo o mês, serão realizadas duas sessões diárias, às 11h e às 15h, com aproximadamente uma hora de duração.

Além do Planetário, diversas atividades interativas são oferecidas para os visitantes, como a Física no Cotidiano, que traz na área externa o Jardim da Física com equipamentos como o giroscópio humano, a gangorra solidária e a esfera de granito. Diversos experimentos também são realizados em uma sala, como a bicicleta dínamo, que gera energia a partir das pedaladas, e o gerador de Van Der Graaf, uma máquina eletrostática inventada em 1931 e muito empregada em física nuclear como acelerador de partículas. Todos esses experimentos permitem que os participantes aprendam conceitos científicos se divertindo.

Especialmente nesta sexta, 14 de fevereiro, das 17h30 até às 21h, ocorrerá a Observação Astronômica, atividade mediada pelo educativo do CienTec, onde é possível observar o céu estrelado com telescópios móveis montados ao lado da estátua de Urânia, a deusa da astronomia.

Para os amantes da natureza, a Trilha Ecológica proporciona uma imersão no ecossistema da Mata Atlântica, permitindo a observação de espécies nativas da fauna e flora. Já o Passeio das Abelhas apresenta a diversidade das abelhas nativas do Brasil, com visitas ao meliponário e à exposição Flores e Polinizadores.

Outra atração educativa é a exposição Biomas do Brasil, que apresenta os seis biomas brasileiros por meio de mosaicos, painéis informativos e recursos de realidade aumentada, enquanto a atividade Solo na Escola explora a formação e a importância do solo para a manutenção da vida no planeta.

Os visitantes também podem embarcar em uma jornada pelo Passeio Histórico, que resgata a relevância do espaço do CienTec nas pesquisas meteorológicas e astronômicas de São Paulo. O percurso inclui visitas a edifícios tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat), além da observação da histórica luneta Zeiss.

Confira a programação:

Segunda-feira

10h e 14h – Física no Cotidiano

11h e 15h – Planetário

11h e 15h – Planetário Terça-feira

10h e 14h – Trilha Ecológica

11h e 15h – Planetário

11h e 15h – Planetário Quarta-feira

10h e 14h – Passeio das abelhas

11h e 15h – Planetário

11h e 15h – Planetário Quinta-feira

10h e 14h – Solos nas escolas

11h e 15h – Planetário

11h e 15h – Planetário Sexta-feira

10h e 14h – Passeio histórico e Biomas do Brasil

11h e 15h – Planetário

11h e 15h – Planetário Sábado

9h Passeio histórico e Biomas do Brasil

10h Trilha ecológica

12h Física no cotidiano

13h Solo nas escolas

14h Jardim da Física

11h e 15h Planetário

Serviço

O Parque de Ciência e Tecnologia da USP realiza a programação de fevereiro até o dia 28, de segunda a sábado, das 9h às 16h. O endereço é na Avenida Miguel Estefano, 4.200, no bairro da Água Funda, em São Paulo, em frente ao Zoológico de São Paulo. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Para participar das atividades, recomenda-se o uso de roupas leves, calçado fechado, protetor solar e levar garrafa d’água. O local não comercializa bebidas e alimentos, mas conta com área para piquenique.