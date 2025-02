Semasa leva população para trilha ambiental no Parque Natural do Pedroso

A Gerência de Educação e Mobilização Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) está com inscrições abertas para a primeira edição do ano da trilha ambiental no Parque Natural do Pedroso.

A atividade acontecerá no dia 21 de fevereiro (sexta-feira), a partir das 9h, e é totalmente gratuita. O percurso da trilha, de aproximadamente 1,6 km, leva à segunda torre do antigo teleférico que foi instalado na Unidade de Conservação, nos anos 80. O trajeto dentro da mata apresenta ao público diversas espécies de árvores e plantas típicas da Mata Atlântica.

O objetivo da ação é dialogar com os participantes sobre a importância da existência de áreas protegidas, como o Parque do Pedroso, e promover o contato com a natureza.

O Parque Natural Municipal do Pedroso é a maior Unidade de Conservação de Santo André e guarda um importante remanescente de vegetação nativa da Mata Atlântica. No alto da antiga torre, em um dia de céu limpo, é possível vislumbrar o horizonte até as pistas do trecho sul do Rodoanel e a Represa Billings.

A idade mínima para participar é de 15 anos e menores de idade devem estar acompanhados de um responsável. Devido à inclinação da trilha, sua dificuldade é considerada de nível médio. Em caso de chuva, a atividade será cancelada.

O transporte é por conta dos interessados e o ponto de encontro é em frente ao playground, na sede administrativa do Pedroso. As inscrições já estão abertas em www.semasa.sp.gov.br/educambiental.



Crédito:Divulgação/Semasa

Crédito:Divulgação/Semasa