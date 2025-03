1ª Entoadinha Nordestina de São Caetano promete alegria e cultura infantil

Se achegue porque a 1ª Entoadinha Nordestina de São Caetano do Sul será neste fim de semana! A festa mais arretada da cidade, em versão especial para o público infantil, acontece neste sábado e domingo, 29 e 30 de março, das 10h às 17h, no recém-revitalizado parque Cidade das Crianças (Alameda Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria).

O evento, que é idealizado e organizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul, é para toda a família, com entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível.

Valorizando a cultura tradicional nordestina e proporcionando uma plataforma de expressão artística para as crianças de todas as idades, a proposta do evento é dar visibilidade aos valores nordestinos, com apresentações musicais, de dança, artes cênicas e lúdicas, literatura, oficinas artísticas, intervenções de solo, tudo com muita interatividade, preparado especialmente para a turminha de diferentes faixas etárias, gostos e estilos.

E ainda: áreas “instagramáveis” para aqueles registros inesquecíveis, Tenda da Literatura (espaço reservado à leitura de cordéis), redário, comércio de brinquedos tradicionais nordestinos e muito mais! Na gastronomia, os pratos são danados de bom! Dá só uma olhada em algumas delícias que os food truckers da Entoadinha vão preparar: carne seca, baião de dois, galinhada, acarajé, tapioca. E, claro, os doces não ficam de fora: vai ter rapadura, bolo de rolo, entre outras guloseimas de dar água na boca. Confira a programação:

29 de março, sábado

Arena Oxente

10h – Abertura, com Adivan Alves

10h10 – Luarada Brasileira (grupo musical)

11h40 – Brincando no Nordeste (show infantil), com Baque CT

13h – Dança com as alunas da Escola de Bailado Laura Thomé. Coreografias: Cleonice Boareto, Tatiana Ciccacio e Valéria Savassa. Direção Geral: Sandra Amaral

14h – Bloco do Curupira Pira Pira, com Cia Mapinguary

16h – Balaio (grupo musical)

Quioscão Arretado

11h – Abertura, com Fábio Amaral

11h10 – Miguel dos Porcos: uma lenda do Cariri, com Cecília Muniz

13h – Contos e Lendas Nordestinas, com Tricotando Palavras

14h às 17h – DJ Alê

Quiosque Bafafá (oficinas)

10h às 13h – Impressão em xilogravura, com Fundação das Artes

13h30 às 16h30 – Nosso Cordel Encantado, com Isabel Crusca

Quiosque Fuçado (oficinas)

10h às 13h – Carrancas de papelão, com Amarildo Botini

13h30 às 16h30 – Cores do Nordeste (pintura)

Intervenções

10h às 13h – Estandarte Entoadinha Nordestina, com Baú dos Sonhos

13h às 16h – O Nordeste é Aqui (estampa em tecido), com Felipe da Costa

30 de março, domingo

Arena Oxente

10h Abertura, com Adivan Alves

10h10 – Dança, com Fundação das Artes de São Caetano do Sul:

Feira de Mangaio (Clara Nunes) – coreografia de Morisa Garbelotto

Forrozeando – coreografia de Jean Alex e remontagem: Márcia Vicário

10h30 – Capoeira infantil, com ADC Santa Izabel

12h15 – Baile do Lampião e Maria Bonita, com alunos da EMEF 28 de Julho (orientação: professora Jacira)

12h50 – Saudade, meu remédio é cantar (apresentação musical da Fundação das Artes)

14h20 – Tuingo e Bastião – Uma dupla de Baião

16h – cantor Rodrigo Souza

Quioscão Arretado

11h – Abertura, com Fábio Amaral

11h10 – Fulô de Mandacaru: O Sertão Contado e Cantado em São Caetano do Sul

12h – Sarau Universos, com Johnny Nascimento

13h – Contos, Cantos e Cordel!!! com José Carlos de Godoy

Quiosque Bafafá (oficinas)

10h às 13h – Colorindo nosso Nordeste, com alunos da USCS (Universidade de São Caetano do Sul)

13h30 às 16h30 – Pintando o Sertão (pintura livre)

Quiosque Fuçado (oficinas)

10h às 13h – Oficina de Chapéu de Cangaceiro, com Cristiane Araújo

13h30 às 16h30 – Cores do Sertão (pintura livre)

Intervenções

10h às 11h – Cantigas em Movimento, com José Carlos de Godoy

13h às 16h – Estandarte Entoadinha Nordestina, com Baú dos Sonhos

Parque Cidade das Crianças

A 1ª Entoadinha Nordestina é o primeiro evento cultural municipal a ser realizado no parque Cidade das Crianças após obras de revitalização. Denominado Centro Recreativo Infantil Bárbara Marão Saad, o espaço foi reinaugurado no dia 12 de dezembro de 2024.

Entre outras melhorias, o parque recebeu a instalação de um novo piso, reforço da iluminação, aquisição de novos brinquedos e a instalação de uma minicidade de trânsito, a “Cidade da Mobilidade”, para lazer e atividades de educação de trânsito.