São Caetano recebe a 1ª Entoadinha Nordestina com atrações infantis

Nos dias 29 e 30 de março, das 10h às 17h, a Cidade das Crianças, em São Caetano do Sul, recebe a 1ª Entoadinha Nordestina. A festividade, voltada ao público infantil, contará com apresentações musicais, brincadeiras, gastronomia típica e uma oficina de xilogravura oferecida pela Fundação das Artes, no sábado (29), das 10h às 13h.

Com entrada solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, o evento promete envolver toda a família na celebração da cultura nordestina. O parque está localizado na Alameda Conde de Porto Alegre, 860, no bairro Santa Maria.

Oficina de xilogravura e cordel

A oficina será conduzida por integrantes do núcleo de pesquisa da Escola de Artes Visuais da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que ensinarão as crianças a imprimir matrizes de madeira inspiradas em personagens e histórias do cordel. As matrizes estão sendo preparadas na FASCS sob a coordenação de Valdo Rechelo, coordenador técnico da Escola de Artes Visuais.

Segundo Adriana Sampaio, diretora da FASCS, a experiência com a xilogravura permite que os participantes explorem a tradição nordestina de forma lúdica e interativa. “A oficina promove o conhecimento sobre a cultura nordestina e a importância do cordel na narrativa popular, além de proporcionar uma experiência prática e encantadora”, destaca Adriana.

As crianças poderão participar ativamente do processo, transferindo as imagens esculpidas para o papel e levando suas criações para casa. A xilogravura, técnica tradicional de impressão que utiliza matrizes de madeira, é um dos principais símbolos visuais do cordel, gênero literário profundamente enraizado na cultura do Nordeste brasileiro.