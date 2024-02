Parque Central recebe mais uma edição do Moeda Pet neste sábado

A edição do programa Moeda Pet de fevereiro será realizada neste sábado (24) no Parque Central, em Santo André, das 9h às 13h. A ação, que será feita em sistema drive-thru, permite trocar um quilo de garrafas PET por um quilo de ração animal e é um importante mecanismo para preservar o meio ambiente.

Além de retirar o plástico do lixo comum, a reciclagem favorece as cooperativas que atuam no Aterro Municipal de Santo André, que vendem o material e revertem a arrecadação para os cooperados.

“O programa se expande cada vez mais pelas cidades afora. É uma forma sustentável de preservação do nosso planeta. E Santo André é pioneira nesse quesito”, ressalta o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

Na edição de janeiro foram contabilizadas 13 mil garrafas plásticas entregues pelos 220 munícipes que compareceram à ação, que culminaram na distribuição de 650 kg de ração.

Quem quiser participar do Moeda Pet pode levar 20 garrafas de dois litros, 25 de um litro ou 36 de 600 ml. Cada pessoa, por CPF, tem direito a receber três quilos de ração, no máximo. Também é possível doar às ONGs cadastradas pela Prefeitura.

O programa conta com a participação do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente, do Banco de Rações, do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e do Dr. Hato Hospital Veterinário.

As empresas interessadas em apoiar o Moeda Pet podem entrar em contato pelo telefone 4433-1958 da Prefeitura de Santo André. A adesão de novos parceiros contribuirá com o aumento de ração, que poderá resultar na expansão para outras áreas da cidade.