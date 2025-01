ParkShopping São Caetano recebe o Show do Bita – Especial de Carnaval

No sábado, dia 8 de fevereiro, o Multiplan Hall ParkShopping São Caetano será palco do Show do Bita – Especial de Carnaval. O espetáculo reúne grandes sucessos da Turma do Bita, como “Fazendinha”, “Dinossauro”, “Viajar pelo Safari” e “Carnaval do Bita”, em uma apresentação que promete animar crianças e toda a família.

Os personagens Bita, Lila, Dan, Tito e Tina marcam presença no palco ao lado da cantora Flora, que conduz o show com muita interação com o público. Repleto de música, fantasia e diversão, o especial de Carnaval é uma oportunidade para toda a família aproveitar o clima festivo da data.

Os pequenos são os grandes protagonistas e podem comparecer vestidos com suas fantasias preferidas para celebrar o Carnaval em um ambiente seguro e acolhedor. Além disso, o repertório inclui mensagens educativas e inclusivas que fazem do Show do Bita um grande sucesso entre pais e filhos.

O Multiplan Hall ParkShopping São Caetano, localizado no ABC Paulista, oferece uma experiência confortável com acústica de alta qualidade, fácil acesso e comodidades exclusivas de um shopping center, como estacionamento e opções de alimentação.

Os ingressos poderão ser adquiridos diretamente na bilheteria do Multiplan Hall ou online pela Ticketmaster.

Serviço:

Show do Bita – Especial de Carnaval no Multiplan Hall ParkShopping São Caetano

Apresentação: 08/02/2025 (sábado)

Horário do show: 16h

Abertura dos portões: 14h30

Local: Multiplan Hall ParkShopping São Caetano

Endereço: Alameda Terracota, 545 – Piso L2 – Cerâmica, São Caetano do Sul, SP

Ingressos:

Online: Ticketmaster

Ponto de venda oficial (sem taxa de conveniência):

Multiplan Hall ParkShopping São Caetano

Alameda Terracota, 545 – Piso L2 – Cerâmica, São Caetano do Sul, SP

Funcionamento: Segunda a sábado, das 14h às 22h; domingo, das 14h às 20h.

Formas de pagamento: cartões de crédito, cartões de débito e dinheiro.

Classificação: Livre. Crianças menores de 2 anos não pagam ingresso desde que assistam ao espetáculo no colo do responsável.