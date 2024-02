ParkShopping São Caetano realiza evento de adoção de cães e gatos

O ParkShopping São Caetano receberá a ONG Ampara Animal no dia 04 de Fevereiro, das 13h às 19h, para o evento de adoção que acontecerá no piso L2, próximo à Riachuelo. Essa iniciativa, que faz parte do projeto ‘Multiplique o Bem’ da Multiplan, tem como objetivo encontrar uma nova família para cães e gatos e conscientizar sobre adoção responsável. Durante o evento, será possível doar alimentos para o banco de ração do Fundo Social de Solidariedade de SCS e contribuir com a ONG por meio de compras na lojinha, onde todo o dinheiro arrecadado é destinado à causa.

No evento, estarão disponíveis cerca de 20 animais, entre cães e gatos, que já foram castrados, vacinados, vermifugados e testados contra as principais doenças. Os interessados em adotar devem ser maiores de 18 anos e apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência e pagar uma taxa de adoção de R$150. Essa taxa ajuda a cobrir os custos com medicamentos, alimentação, castração e outros cuidados com os animais. Os interessados também serão entrevistados pelos responsáveis da organização para garantir que estão aptos para a adoção. Para adotar gatos, é necessário ter telas de proteção em janelas e sacadas.

Serviço:

Evento de adoção de pets no ParkShopping São Caetano em parceria com a ONG Ampara Animal

Data: 04 de fevereiro de 2024

Horário: das 13h às 19h

ParkShopping São Caetano

Local: Alameda Terracota, 545, bairro Cerâmica, São Caetano do Sul/SP – Praça de Eventos

Evento Gratuito