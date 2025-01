ParkShopping São Caetano doa 500 cestas básicas ao Fundo Social de Solidariedade

O prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, e a primeira-dama Renata Galati, presidente do Fundo Social de Solidariedade, receberam nesta terça-feira (28) a doação de 500 cestas básicas do ParkShopping São Caetano. A entrega foi realizada no Banco de Alimentos da cidade e contou com a presença do vice-presidente institucional da Multiplan, Vander Giordano, e da superintendente do shopping, Beatriz Alves.

A doação, que representa cerca de 10 toneladas de alimentos não perecíveis, será destinada a famílias em situação de vulnerabilidade social e reforça o compromisso da cidade com a solidariedade. “É com muito carinho que recebemos essa contribuição do ParkShopping. A união entre o poder público e a iniciativa privada é fundamental para fortalecer nossas ações de proteção social e transformar vidas”, afirmou o prefeito Tite Campanella.

Vander Giordano, vice-presidente institucional da Multiplan, destacou que a ação é reflexo do compromisso da empresa com a comunidade. “É uma honra poder colaborar com a cidade que nos acolhe. Somos um grupo que tem no DNA a missão de melhorar nosso entorno e garantir um investimento social que fará diferença no futuro”, disse Giordano.

A primeira-dama ressaltou a importância da colaboração entre todos para enfrentar desafios sociais. “Em um momento em que a fome e o desemprego afetam milhares de pessoas, essa doação é um gesto de esperança para muitas famílias. A união de esforços é o que nos permite avançar na luta contra a fome e a desigualdade”, comentou Renata.

A doação faz parte da ação Multiplique o Bem, uma iniciativa dos shopping centers da Multiplan em São Paulo, incluindo o ParkShopping São Caetano. As 500 cestas básicas serão distribuídas pelo Fundo Social de Solidariedade, atendendo diversas regiões da cidade e promovendo segurança alimentar para quem mais precisa.