Paris, aí vamos nós! CBX SP Street Power define os seus campeões nas pistas e na quadra

O Complexo Desportivo Baby Barioni, zona oeste de São Paulo, foi palco da final estadual do CBX São Paulo Street Power, campeonato inédito de basquete 3×3, skate e breaking realizado em parceria entre Secretaria de Esportes do Estado de SP e Comitê Olímpico Brasileiro.

A disputa reuniu os 60 atletas das três modalidades classificados ao longo de seis etapas regionais. Aos dez campeões, o cobiçado prêmio: uma viagem de cinco dias a Paris durante os Jogos Olímpicos junto à comitiva da Sesp para uma imersão inesquecível na capital francesa.

No breaking, o pódio foi dominado por dois atletas da mesma equipe: a crew Action Breaks, de Itanhaém, litoral paulista, que venceu com Jhefferson Tavares no masculino e Kethelyn de Jesus no feminino.

“Estamos muito felizes por ter dois atletas da nossa crew em Paris presenciando esse momento histórico da modalidade”, disse Fernando Ferreira, técnico da Action Breaks.

O basquete 3×3 levantou o público que tomou as arquibancadas do ginásio poliesportivo do Baby Barioni. Cada ponto era comemorado a plenos pulmões e cada disputa de bola gerava um grito de apoio da torcida. Em meio a esse alvoroço, título e passagem assegurada para o Objetivo Santos, de Santos, no masculino, e para as Ladies Basquete, da capital paulista.

“O campeonato e a experiência foram incríveis. Esse título está nos proporcionando algo muito grande”, contou Luisa Camargo, jogadora das Ladies Basquete.

O skate fechou o dia com Cauê Oliveira, de Jundiaí, no topo do pódio no masculino, e Daniela Vitória, manauara de nascimento e residente na capital paulista, faturando no feminino.

“É muito legal ver meninas em cima do skate. Praticar esse esporte não é para qualquer um. Batalhei para conquistar esse título. Estou muito feliz com tudo o que aconteceu”, celebrou Daniela, que integra a seleção brasileira juvenil de skate.

Antes da final, o CBX SP Street Power passou por seis etapas classificatórias em um mês e arrastou mais de 700 jovens entre 14 e 17 anos, que se inscreveram nas competições e nas oficinas de basquete, skate, rima e grafite.

“Escolhemos essas modalidades porque elas são tradicionais nas ruas e são novas nas Olimpíadas, e a opção por essa faixa etária foi pensando na inserção do jovem no esporte. É pra isso que trabalhamos, para que o jovem acesse a atividade física cada vez mais cedo”, disse a secretária de Esportes do Estado, coronel Helena Reis.