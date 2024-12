Parceria entre Sefras e EDP apoia idosos na Casa de Clara do Vale do Paraíba

O Sefras – Ação Social Franciscana, inicia uma nova parceria com a EDP, distribuidora de energia do Vale do Paraíba, para fortalecer o projeto Casa de Clara em Pindamonhangaba, com o objetivo de contribuir e promover um envelhecimento mais ativo, saudável e autônomo para a população idosa da região. Por meio do investimento feito pela EDP, via Fundo do Idoso Municipal, a iniciativa busca qualificar e expandir o atendimento e as oficinas oferecidas para os participantes da Casa de Clara.

Para Frei José Francisco, diretor presidente do Sefras, existe um grande impacto e propósito na nova parceria: “Não estamos apenas investindo em um espaço físico, mas em uma proposta de vida para cada pessoa idosa que passa por aqui. Queremos proporcionar um ambiente onde eles se sintam acolhidos e valorizados, como parte ativa e essencial da nossa comunidade.” Segundo dados do IBGE, a população idosa brasileira já representa cerca de 15% da população nacional e continua a crescer, projetando que os idosos constituirão quase 30% da população até 2050.

Neste cenário, projetos como a Casa de Clara tornam-se ainda mais fundamentais para garantir um envelhecimento digno e ativo, fortalecendo laços comunitários e combatendo o isolamento social. “Promover ações que contribuam positivamente para a qualidade de vida da população que vive nos nossos territórios de atuação é uma diretriz importante para o cumprimento do nosso papel social. Esta parceria visa fortalecer um espaço relevante de Pindamonhangaba, que é a Casa de Clara, ampliando o acolhimento aos idosos da região”, ressalta Paulo Ramicelli, assessor da diretoria do Instituto EDP.

A Casa de Clara é um espaço que oferece diversas atividades focadas no bem-estar e desenvolvimento integral dos idosos, como yoga, dança circular, artesanato, pilates, jardinagem, música e coral, além de práticas de mística e espiritualidade. Também são promovidas rodas de conversa e atividades voltadas à memória, ritmos e coreografias, visando estimular a mente e o corpo de maneira lúdica e saudável. Com mais de 1.800 refeições oferecidas mensalmente, o projeto se compromete em garantir uma alimentação adequada para seus participantes. Além disso, a Casa de Clara incentiva a participação política dos idosos, promovendo seu engajamento no Conselho Municipal do Idoso (CMI) e no Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS), fortalecendo seu papel ativo na sociedade.

Com o apoio da EDP, o projeto agora contará com recursos para a aquisição de materiais pedagógicos, itens de conforto, e o custeio de profissionais administrativos e oficineiros, possibilitando uma melhoria significativa na qualidade e abrangência do atendimento. A iniciativa busca não apenas atender às necessidades básicas, mas promover uma experiência de vida plena e inclusiva para os idosos.