Paranapiacaba recebe encontro de fãs do Ford Galaxie neste domingo

Amantes do Ford Galaxie, um veículo de luxo fabricado entre as décadas de 1960 e 1980 no Brasil, vão participar neste domingo (3) da 19ª edição da Galaxata, que terá como destino final a Vila de Paranapiacaba. São esperados entre 25 e 30 automóveis no encontro.

O ponto de partida será às 9h no Largo da Caixa D’água da Vila Mariana, localizada na Rua Vergueiro, 2.649. Em seguida, o comboio irá percorrer as rodovias Anchieta e Índio Tibiriçá até chegar em Paranapiacaba, onde irá estacionar no entorno da Casa Fox, na parte baixa. Lá, os participantes terão a oportunidade de visitar os patrimônios históricos, os restaurantes, os cafés, o Mercado de Cambuci e as lojas de conveniência e artesanatos.

Para integrar o passeio não é necessário fazer inscrição. Quem quiser pode doar dois quilos de alimentos não perecíveis. De acordo com a organização do evento, a Galaxata sempre apresenta novidades no roteiro e desta vez será a visita até a Vila. Uma curiosidade é que em algumas edições, cerca de metade dos participantes era formada por mulheres.

“Paranapiacaba é um pedaço da região metropolitana com características diferenciadas. Quem não conhece, vai se surpreender com o estilo e a calmaria. E quem já conhece tem vontade de voltar novamente”, relata o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

O modelo sedã Ford Galaxie já foi considerado o carro mais luxuoso do Brasil. Fabricado de 16 de janeiro de 1967 a 3 de fevereiro de 1983, já era equipado com ar-condicionado e direção hidráulica. Foram produzidas 77.647 unidades nesse período. Em 1965, o gerente John C. Goulden anunciou a produção pela Ford do Brasil. Um ano depois o carro foi apresentado no V Salão do Automóvel e em 1967 ganhou o prêmio de carro do ano. Hoje, mesmo fora de linha, as poucas unidades que restam custam em média R$ 150 mil.