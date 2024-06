Paraisópolis realiza exposição “Motoboys do Brasil”

Marcados pela mobilidade e velocidade, os motoboys brasileiros emergem como protagonistas. Suas jornadas, uma vez obscurecidas, agora ganham destaque como verdadeiros heróis do dia a dia. O projeto “Motoboys do Brasil”, uma ação da produtora Barro de Chão, traz essas narrativas à luz por meio de diferentes formatos, composto por livro, documentário e exposição itinerante. A iniciativa tem patrocínio da Mobil™, uma empresa líder no setor de lubrificantes. O projeto é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, o lançamento nacional será hoje, 13 de junho, às 10h, no Pavilhão Social do G10 Favelas, em Paraisópolis (SP).

O livro “Motoboys do Brasil” oferece uma perspectiva atual da profissão e inclui relatos pessoais e culturais de motoboys por todo o país. Relatos como o de Orlando Padilha Júnior, conhecido nas ruas como Landinho. Motoboy paulista que divide sua rotina nas pistas com o serviço voluntário em um hospital infantil da capital paulista. “Por trás de muitos capacetes tem um cara incrível, que cuida da família, que leva o pão e que está sempre de olho numa oportunidade de ajudar”, declara Landinho. O material coletado é parte de uma exposição itinerante e uma plataforma digital acessível gratuitamente no canal do projeto no YouTube. De acordo com Mauro Rossi, CEO da Barro de Chão, “Motoboys do Brasil” cumpre a missão de reconhecer e valorizar a vida desse segmento social, cultural e profissional tão importante para a sociedade brasileira.

Paraisópolis sedia o Lançamento Oficial de “Motoboys do Brasil”

Uma das maiores comunidades de São Paulo, Paraisópolis, localizada na região sul da capital, é um celeiro de empreendedores sociais, culturais e individuais, como os motoboys. Um retrato de muitas favelas do Brasil, reduto que acolhe pessoas de regiões diversas do país, é um exemplo de organização social de fomento à cultura e a inclusão. Segundo o produtor executivo Mauro Rossi, esta foi uma das premissas que nortearam a escolha do local para abrigar o lançamento oficial do livro, exposição e documentário Motoboys do Brasil.

“As pessoas reunidas nas favelas das periferias do país têm demonstrado força e talento para transformar sua realidade, se mobilizando, aprendendo e empreendendo nos próprios espaços que ocupam, sem perder sua essência. Paraisópolis é um exemplo deste movimento capaz de receber um trabalho de viés nacional, atraindo pessoas e olhares para esse território”, declara Mauro Rossi.

O evento será realizado em parceria com o G10 Favelas, bloco de Líderes e empreendedores de Impacto Social nas favelas do Brasil. O G10 tem o propósito de inspirar o país a lançar um novo olhar para as periferias, tornando as comunidades grandes polos de negócios e atrativo para investimentos. Em Paraisópolis, o coletivo já realizou e incentivou importantes iniciativas como o programa de revitalização Cores da Favela e a primeira agência do G10 Bank, banco digital para pessoas físicas e jurídicas moradoras das favelas.

“Queremos derrubar muros, unir propósito e narrativas. Lutamos a vida toda para nos distanciar de estereótipos, acabar com as assimetrias. Projetos como este contribuem para encurtar essas distâncias sociais e mostrar que, unindo esforços, podemos transformar a vida de muitos”, diz Gilson Rodrigues do G10 Favelas.

A mostra “Motoboys do Brasil” ficará em cartaz de 13 de junho a 17 de julho no Pavilhão Social do G10 Favelas, com sessões de exibição do documentário e visita guiada à exposição. Em julho, o projeto segue para lançamento na região Nordeste, na cidade de Ilhéus, Bahia.

SERVIÇO:

Lançamento do Projeto “Motoboys do Brasil” – Livro, Exposição Fotográfica e Documentário. Produzido pela Barro de Chão viabilizado com o apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e patrocínio dos Lubrificantes Mobil™. Para mais informações, visite: Canal do Projeto Motoboys do Brasil no YouTube

DATAS:

De 13/06/24 a 17/07/24

Local: Pavilhão Social do G10 Favelas

Horário:10h

De 24/07/24 a 26/08/24

Local: Teatro Municipal de Ilhéus Horário: 18h