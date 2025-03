Paracuru Folia abre terceiro dia com Natanzinho, Jonas Esticado e Lorim Vaqueiro

O Paracuru Folia 2025 segue batendo recordes e consolidando o município como um dos principais destinos carnavalescos do Ceará. No terceiro dia de festa, a expectativa é que o número de foliões supere os últimos dois dias, movimentando ainda mais o comércio local, a rede hoteleira e o turismo da cidade.

A programação desta noite contará com grandes nomes da música nacional, como Natanzinho Lima, Jonas Esticado e Lorim Vaqueiro, prometendo um espetáculo inesquecível para os milhares de foliões que lotam Paracuru.

A prefeita Gabi do Aquino destacou a força do evento e a projeção que ele tem feito: “O Paracuru Folia cresce a cada dia, e ver nossa cidade receber tanta gente com alegria, segurança e uma programação de alto nível é motivo de muito orgulho. Hoje, estamos prontos para o maior fluxo de foliões dos últimos dias e tenho certeza de que será uma noite histórica“.

A secretária de Turismo e Meio Ambiente, Yasmin Freire, reforçou o impacto positivo do evento na cidade e a preparação para este grande momento: “Já tivemos dias incríveis de festa, e hoje devemos ter o maior público do evento até agora. Nossa estrutura foi preparada para receber esse fluxo intenso de visitantes, garantindo conforto, segurança e muita diversão para todos“.

Com uma programação grandiosa e uma expectativa de público cada vez maior, o Paracuru Folia 2025 reafirma sua posição como um dos carnavais mais disputados do estado, trazendo desenvolvimento e visibilidade para o município.

Programação

Domingo, 02 de Março

Natanzinho Lima, Jonas Esticado e Lorim Vaqueiro

Segunda, 03 de Março

Henry Freitas, Líbanos e Marcinho

Terça, 04 de Março

Lambasaia, Balancear e Pedro Padilha e PVZIN

Arena Mela-Mela

Domingo, 02/03

Gabivic e Ribamar Silva

Segunda, 03/03

Verão S/A, Tito e Matheus Oliveira

Terça, 04/03

Ivvo e Banda Patrulha