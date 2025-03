Carnaval 2025: blocos de rua agitam São Paulo neste sábado

O aguardado Carnaval 2025 finalmente começa neste sábado, dia 1º de fevereiro, prometendo uma explosão de alegria e animação em diversas localidades da cidade de São Paulo. Considerado um dos eventos mais emblemáticos da cultura brasileira, o feriado atrai milhares de foliões que se reúnem para celebrar nas ruas.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de São Paulo, a edição deste ano conta com um total impressionante de 767 blocos registrados, oferecendo uma variedade que atende a todos os perfis e preferências. Desde os tradicionais até os mais contemporâneos, as festividades são gratuitas e acessíveis ao público, garantindo que todos possam participar dessa celebração vibrante.

Os cortejos estarão espalhados por diversas regiões da metrópole, incluindo pontos icônicos como o Centro, Pinheiros, Barra Funda, Vila Madalena e Ibirapuera. Entre os destaques da programação estão blocos como Tarado Ni Você e Acadêmicos do Gato Mia, que prometem trazer muita música e alegria para as ruas.

A expectativa é de que a festa atraia não apenas os moradores da capital paulista, mas também turistas de todo o Brasil e do mundo, consolidando o Carnaval como uma das maiores manifestações culturais do país.