Papa Francisco: Primeira Imagem Após 31 Dias Internado e Mensagem de Esperança aos Fiéis

O Vaticano revelou, neste domingo (16), a primeira imagem do papa Francisco desde que foi internado há 31 dias em decorrência de problemas respiratórios. A fotografia mostra o pontífice de costas, sentado em uma cadeira de rodas na capela do hospital Gemelli, localizado em Roma, onde ele está recebendo tratamento médico. De acordo com informações da agência de notícias do Vaticano, ele celebrou a eucaristia durante sua internação.

Durante o mesmo dia, o papa expressou estar enfrentando um “momento de provação”. Em suas palavras, ele compartilhou sentimentos pessoais com seus fiéis, mencionando: “Estou passando por um período de provação e me uno a tantos irmãos e irmãs doentes: frágeis, neste momento, como eu“. Com 88 anos, Francisco se recupera de uma pneumonia bilateral no hospital.

O pontífice destacou que, apesar das limitações físicas impostas por sua condição de saúde, isso não impede a prática do amor e da solidariedade. Ele afirmou: “Nosso físico pode estar fraco, mas nada nos impede de amar, rezar e nos dedicarmos uns aos outros na fé, como sinais luminosos de esperança“. Desde sua internação em 14 de fevereiro, o estado de saúde do papa tem sido motivo de atenção mundial.

Ultimo boletim médico

No boletim médico mais recente emitido pela Santa Sé na noite de sábado (15), foi relatado que o quadro clínico do papa permanece estável. Apesar dos sinais de melhora gradual, ainda é necessário que ele continue sob cuidados médicos.

O relatório também indicou que Francisco está diminuindo progressivamente o uso da máscara de oxigênio à noite, substituindo-a por uma cânula nasal de alto fluxo utilizada durante o dia para promover a ativação pulmonar.

A saúde do papa Francisco apresentou avanços desde sua última recaída em 3 de março. Embora os médicos tenham declarado que seu prognóstico já não é mais reservado, ainda não há previsão para sua alta hospitalar. O Vaticano sugere que a recuperação será lenta e gradual.

Internação longa e mobilizações

Apesar das dificuldades enfrentadas por sua saúde, o papa conseguiu retomar discussões sobre suas iniciativas reformistas para a Igreja Católica na última terça-feira (11). O objetivo dessas reformas é promover uma maior descentralização e aumentar a participação dos leigos nos assuntos da Igreja, projeto que se estenderá até outubro de 2028.

A internação atual do papa é a quarta e mais longa em seus 12 anos de pontificado. Isso levanta preocupações sobre sua continuidade à frente da Igreja Católica; no entanto, ele descartou recentemente qualquer possibilidade de renúncia semelhante à do ex-papa Bento XVI em 2013.

Demonstrações mundiais de apoio ao papa continuam a se intensificar, com orações sendo feitas em diversas partes do globo. Neste domingo, Francisco expressou gratidão àqueles que têm rezado por sua recuperação e à equipe médica responsável por seu tratamento.

Na entrada do hospital, diante da imagem do papa João Paulo II, várias crianças aguardaram ansiosamente o momento do Angelus com balões amarelos e brancos – as cores tradicionais do Vaticano – enquanto chamavam pelo nome do papa. Valerio Santoboni, 23 anos, um escoteiro romano presente no local, comentou: “Trazer as crianças aqui é como abrir uma janela para uma fase mais ampla da vida cristã“. O papa agradeceu as crianças e reiterou a importância das orações pela paz em regiões afetadas por conflitos armados como Ucrânia, Palestina e Sudão.