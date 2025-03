Papa Francisco: Vaticano atualiza estado de saúde neste sábado (15/3)

No último sábado, 13 de março, o Vaticano emitiu um boletim informativo sobre a saúde do papa Francisco, que se encontra internado no hospital Gemelli, em Roma, há um mês devido a uma pneumonia bilateral. Segundo informações da Santa Sé, o pontífice apresenta um quadro clínico estável e uma evolução gradual em resposta aos tratamentos recebidos.

O comunicado destaca que o papa tem passado o dia entre sessões de tratamento, momentos de oração, descanso e algumas atividades de trabalho. O Vaticano informou que “a condição clínica do Santo Padre permaneceu estável, confirmando o progresso observado na última semana”. Além disso, foi mencionado que a oxigenoterapia de alto fluxo continua a ser aplicada, permitindo uma redução gradual da necessidade de ventilação mecânica não invasiva durante as noites.

Embora o quadro do papa tenha apresentado melhoras, ainda é necessário que ele receba cuidados médicos contínuos e fisioterapia motora e respiratória. O boletim ressalta que “esses tratamentos têm mostrado resultados graduais e contínuos”.

No mesmo dia, a equipe médica do hospital celebrou de forma especial o 12º aniversário do pontificado do papa Francisco. Eles levaram um bolo com velas até seu quarto para comemorar a data. Além disso, centenas de mensagens escritas por crianças e jovens de diversas escolas, associações e institutos religiosos foram entregues ao pontífice como demonstração de apoio e carinho.