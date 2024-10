Panela gringa’ de Ramón também minou argentino no Vasco

A insatisfação de alguns jogadores do Corinthians com as escolhas e métodos do técnico Ramón Díaz -revelada pelo colunista Samir Carvalho, do UOL-não surpreende a alguns que conviveram com o treinador no período de Vasco da Gama.

Assim como no clube paulista, havia também um incômodo com os critérios adotados pelo comandante argentino. O sentimento dos insatisfeitos no Cruzmaltino era o de que Ramón Díaz fazia uma “panela” com os estrangeiros.

Um dos que não escondeu o descontentamento com o técnico foi o zagueiro João Victor. Contratado a peso de ouro junto ao Benfica (POR) por cerca de R$ 32 milhões, ele era preterido pelo treinador mesmo sendo o preferido da grande maioria da torcida. Enquanto isso, o argentino Gary Medel era capitão e intocável sob o comando de Ramón. O experiente defensor argentino deixou o Vasco e, atualmente, defende o Boca Juniors (ARG).

Díaz também fez questão das contratações dos paraguaios Sebástian Ferreira e Robert Rojas. O atacante foi seu jogador no Libertad (PAR), mas saiu do Vasco sem deixar saudades com 13 jogos e nenhum gol. Já o defensor havia atuado com o técnico no River Plate (ARG), mas desde que chegou ao Cruzmaltino, ainda não engrenou e não caiu nas graças dos torcedores. nesta terça-feira (22), com Rafael Paiva, ele é a quarta opção na defesa.

João Victor, por exemplo, deixou claro que apoiou a saída do treinador em abril. Além das “escolhas erradas”, o zagueiro – que nesta terça-feira (22) é titular com Rafael Paiva – também avaliou que o time não estava mais dando liga com o experiente técnico.

“Não senti nem um pouco [a saída de Ramón]. Acho que foi a melhor escolha a ser feita. Acho que não estava mais fazendo com que o grupo jogasse. Também, no meu modo de ver, fazia algumas escolhas erradas, mas não vou ficar entrando muito nesse mérito”, disse João Victor, ao canal “Mário Coelho Vasco”

EMILIANO TEM RELAÇÃO FORA DOS GRAMADOS COM GRINGOS DO VASCO

Seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, criou laços de amizades até fora dos gramados com os estrangeiros do Vasco. Era comum vê-lo em festas particulares com Vegetti, Medel, Galdames, entre outros. O volante brasileiro Zé Gabriel, nesta terça-feira (22) emprestado ao Coritiba, também virou seu amigo particular.

Emiliano ainda mantém proximidade com Vegetti até nesta terça-feira (22). Na última folga estendida no Vasco, por exemplo, os dois fizeram um passeio de lancha com as familias que também contou com a companhia dos argentinos Rossi e Alcaraz, do Flamengo (foto acima).

SAÍDA CONTURBADA TERMINA NA JUSTIÇA

A saída de Ramón Díaz do Vasco foi bastante conturbada. Após a goleada sofrida para o Criciúma, em São Januário, a então diretoria – ainda comandada pela 777 Partners – interpretou que o treinador havia comunicado sua decisão de deixar o comando da equipe. O clube, então, divulgou nas redes sociais o desligamento do profissional, mas em seguida, durante a entrevista coletiva, o técnico negou que houvesse pedido demissão.

O Cruzmaltino, por sua vez, manteve a interpretação inicial e o caso foi parar na Justiça. O treinador cobra o valor da multa rescisória por entender que foi demitido. Já o Vasco entende que foi o técnico quem pediu demissão e reúne testemunhas que estavam no vestiário para corroborar com a tese.