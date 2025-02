Palmeiras x Corinthians: Tensão cresce com nova provocação da ‘cabeça de porco’

Na noite desta quinta-feira (6), o Palmeiras e o Corinthians se enfrentam em um dos maiores clássicos do futebol paulista, com início marcado para às 20h (horário de Brasília) no Allianz Parque, casa do Verdão. A tensão entre as torcidas aumentou significativamente nas horas que antecederam o confronto, especialmente em virtude de um novo episódio envolvendo a conhecida provocação da ‘cabeça de porco’.

Este incidente remete ao clássico do retorno do Campeonato Brasileiro do ano anterior, onde o Corinthians saiu vitorioso com um placar de 2 a 0. Naquele jogo, uma cabeça de porco foi arremessada em campo, causando grande repercussão e resultando na detenção de dois torcedores, que foram liberados pouco depois.

Na manhã desta quinta-feira, uma nova cabeça de porco apareceu nas proximidades do Allianz Parque, intensificando as provocações entre os rivais. A imagem foi divulgada pelo jornalista Alex Muller em suas redes sociais. O fato reascendeu a rivalidade histórica entre as duas equipes e suas torcidas.

A ESPN confirmou que o Palmeiras já iniciou investigações para identificar o responsável pela colocação do objeto, utilizando as câmeras de segurança disponíveis no local.

O encontro desta noite representa o primeiro duelo entre os times desde a última partida em novembro, onde gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto garantiram a vitória corintiana. Com a expectativa elevada e a rivalidade aflorada, o clássico promete ser mais um capítulo emocionante na história do futebol brasileiro.