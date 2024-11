Corinthians multado em R$ 60 mil por escândalo da cabeça de porco em clássico contra o Palmeiras

Em recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Sport Club Corinthians Paulista foi condenado a arcar com uma multa de R$ 60 mil. A sanção foi imposta em decorrência de um incidente ocorrido durante o clássico contra o Palmeiras, no qual um torcedor lançou uma cabeça de porco no campo da Neo Química Arena. O episódio ocorreu em 4 de novembro, e a deliberação sobre o caso foi realizada nesta quinta-feira pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD.

Inicialmente, o Corinthians enfrentava a possibilidade de perder mandos de campo, penalidade que acabou sendo evitada graças à colaboração do clube na investigação dos fatos. A identificação do torcedor responsável pela compra do objeto foi facilitada por um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais.

Rafael Modilhane, identificado como sócio do Corinthians, foi convocado para prestar esclarecimentos à Comissão de Ética do clube. Embora tenha admitido ter adquirido a cabeça de porco, Modilhane refutou a alegação de ter sido ele quem a arremessou no gramado.

Em depoimento à 6ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), Modilhane declarou: “Inicialmente, trouxe a cabeça de porco para tirar uma foto no estacionamento, como parte de uma brincadeira. Não tinha intenção de ofender ou provocar ninguém.” Ele acrescentou que, ao lançar o objeto para o setor sul, não previu as consequências que se seguiriam: “Não houve combinação prévia. Não imaginava a repercussão. Compraria novamente a cabeça para fotografar, mas não repetiria o ato de jogá-la.”

Adicionalmente, durante o mesmo julgamento, o Corinthians foi multado em R$ 35 mil devido à exibição de uma faixa com teor crítico à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela torcida durante o Dérbi. A faixa continha a frase “CBF = Corrupção Brasileira de Futebol”, o que foi considerado infração pelas autoridades desportivas.