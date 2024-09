Palmeiras tem recorde de treinos por arrancada, mas Abel se vê sem pilares

O Palmeiras tem, nesta Data Fifa, seu tempo recorde para treinos durante a temporada: 13 dias. Abel Ferreira, no entanto, se vê sem três dos seus pilares no período de preparação para a sonhada arrancada pelo título brasileiro após frustrações nas copas.

Gustavo Gómez, Richard Ríos e Estêvão estão defendendo suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Gustavo Gómez é a principal liderança do elenco. Capitão com Abel, o zagueiro paraguaio, ainda que não mais o mesmo de outros tempos, segue como titular da equipe.

Richard Ríos cresceu, virou titular e se firmou. O volante virou um dos principais pontos da equipe na temporada, se valorizou durante a campanha da Copa América com a Colômbia e se manteve bem cotado por Abel mesmo depois do tempo longe.

Estêvão assumiu o papel de liderança técnica do elenco. Aos 17 anos, ele é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão — oito gols — e tem sido o principal nome do time na temporada.

Sem os três, o Palmeiras tem um período para treinos que não tinha desde a pré-temporada. Os 13 dias entre o primeiro dia após o jogo contra o Athletico e o próximo domingo (15), quando enfrenta o Criciúma, superam os 12 entre os jogos contra Ponte Preta e Novorizontino, pelo Paulistão.

Abel ainda tem outros desfalques. Marcelo Lomba (pubalgia), Gabriel Menino (lesão na coxa esquerda) e Mayke (lesão na panturrilha direita) estão no departamento médico. Vitor Reis vive momento de transição física e deve reforçar a equipe em breve.

OLHO NA ARRANCADA

Eliminado nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil para Botafogo e Flamengo, respectivamente, o Palmeiras tem apenas o Campeonato Brasileiro pela frente no restante da temporada.

A arrancada do Palmeiras pelo título brasileiro já começou. A equipe goleou o Cuiabá por 5 a 0 e venceu o Athletico, fora de casa, por 2 a 0 em seu último jogo.

A sequência de jogos é ‘favorável’ ao Palmeiras. A equipe enfrenta adversários que estão abaixo dela na tabela do Brasileirão: Criciúma (14° – em casa), Vasco (8° – fora de casa), Atlético-MG (9° – em casa), Bragantino (11° – fora de casa) e Juventude (13° – em casa).

O clube paulista é o atual terceiro colocado, com 47 pontos, três a menos que o líder Botafogo. O Glorioso e o Fortaleza, outro rival que aparece à frente do Palmeiras, ainda disputam a Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, o que dá a vantagem do calendário mais espaçado ao Verdão.

Outra ‘vantagem’ do Palmeiras está nos confrontos diretos. A equipe ainda vai encarar os dois rivais que estão acima na tabela pelo segundo turno -e ambos em casa. O jogo contra o Fortaleza está marcado para a semana de 26 de outubro, e o duelo contra o Botafogo para a semana de 1° de dezembro.